Fabio Quartararo enfrentou vários estados de espírito desde que a Yamaha parou de disputar pelo primeiro lugar. O francês venceu a MotoGP em 2021 e chegou a liderar o campeonato por um longo período na temporada seguinte, mas, desde o meio de 2022, a M1 parou de disputar pelas vitórias.

Desde o início, Quartararo sempre foi muito crítico em relação ao ritmo da Yamaha e sempre exigiu grandes esforços, principalmente depois de assinar o contrato para 2025 e 2026. Mas será que ele manterá sua confiança na marca a longo prazo?

A temporada de 2027 verá uma mudança de era na MotoGP, com um conjunto de regulamentos radicalmente revisado e uma nova geração de máquinas. Antes de assumir um compromisso para esse período, Quartararo quer ver do que a Yamaha será capaz em 2026, que já marcará uma primeira revolução para o fabricante.

A empresa está trabalhando atualmente no desenvolvimento de um motor V4, que deverá ser usado apenas na temporada de 2026, antes que a cilindrada seja reduzida no ano seguinte. O objetivo dessa Yamaha completamente modificada será mostrar a Quartararo do que o fabricante é capaz. Voltar à vanguarda não é apenas uma esperança, mas um verdadeiro imperativo em seus olhos.

"Honestamente, ainda estamos muito longe", disse Quartararo ao site oficial da MotoGP. "Normalmente, no próximo ano teremos uma nova moto, uma moto completamente nova, com a V4. Não sei se estaremos começando do zero, mas até eu precisava de uma mudança. Acho que a M1 chegou mais ou menos ao seu limite e agora precisamos de algo novo. Mas eu preciso de um projeto vencedor agora".

Perguntado sobre as chances de ganhar um título com a Yamaha, de 0 a 10, Quartararo preferiu estabelecer um ultimato: "Acho que para a Yamaha e para mim, prefiro não dar nenhum número. Para este ano, a confiança está naturalmente em 0. Muito dependerá da moto do próximo ano".

Fabio Quartararo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

No ano passado, Quartararo foi seduzido pela contratação de Max Bartolini como diretor técnico. As ideias do antigo braço direito de Gigi Dall'Igna na Ducati convenceram Quartararo a ficar por mais dois anos. Para que ele continue a aventura, as mudanças terão que se refletir em resultados em 2026.

"Max tem uma pressão muito grande sobre seus ombros. Se eu ficar com a Yamaha neste ano e no próximo, acho que a Yamaha pode agradecê-lo, porque foi ele quem me fez mudar de ideia e realmente me fez acreditar no projeto. Mas ele sabe que tem que fazer isso funcionar no próximo ano. É muito importante para mim, para minha saúde mental. Veremos aonde o novo projeto nos levará. É importante que lutemos por vitórias no próximo ano".

O que eu quero ver são fatos. E, no momento, não consigo ver nada.

"Não estou me divertindo na moto e é disso que preciso agora", acrescentou Quartararo. "Preciso me divertir, preciso sentir a felicidade de estar na frente. É disso que eu realmente preciso agora. É por isso que estou colocando muita pressão sobre eles, porque não tenho mais tempo".

Há muito tempo criticando a atitude de esperar para ver da Yamaha, Quartararo elogiou em várias ocasiões os esforços feitos internamente, mas ele não está mais preparado para se contentar com nada menos do que "fatos".

