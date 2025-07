Fabio Quartararo disse, após o GP da República Tcheca, que as dificuldades de frenagem da moto da Yamaha na corrida poderiam ser resolvidas com o motor V4. O francês, que terminou em quinto na sprint e em sexto na corrida principal, ficou apenas um segundo atrás do líder em ambos as sessões da MotoGP.

Falando após a corrida, o campeão de 2021 disse que estava em grande desvantagem, especialmente na frenagem: "Quando estamos atrás de alguém, os rivais freiam usando os pneus dianteiro e traseiro, enquanto nós só podemos parar com o freio dianteiro. Então, sempre tenho que frear 20 metros antes deles".

Quartararo acredita que esse problema é causado pela natureza do motor em linha: "Os motores V4 são muito mais favoráveis quando se trata de frear usando as duas rodas. A parte dianteira de nossa motocicleta é forte, mas sempre tivemos problemas com a parte traseira."

Afirmando que essa fraqueza se torna ainda mais visível quando corre no meio do pelotão, o piloto francês disse: “Quando estou andando sozinho, consigo levar meu estilo de pilotagem próximo ao limite, mas dentro do grupo enfrentamos, ao mesmo tempo, falta de aderência traseira, desvantagem de potência do motor e de aerodinâmica".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Quartararo, que competiu com motocicletas V4 como Ducati, KTM e Aprilia em Brno, disse: "Os chassis dessas marcas são diferentes, mas todas têm o motor em comum. Nossas deficiências são as mesmas em relação a todas elas. Portanto, acho que o problema está relacionado à estrutura do motor".

Quartararo planeja testar a nova motocicleta com motor V4 da Yamaha pela primeira vez em Misano, em setembro. Os pilotos de teste Augusto Fernandez, Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow estão atualmente dando continuidade ao processo de desenvolvimento.

Se os testes forem concluídos com sucesso, a Yamaha também está planejando conceder a Fernandez um espaço de wildcard com um motor V4 durante a temporada. A Yamaha deve competir com esse novo motor no último ano da era dos motores de 1000cc, que entrará em vigor em 2026.

MÁRQUEZ supera problema, Pecco SOFRE! Aprilia e KTM bem. E Diogo Moreira? | SERTÕES com Raquel Stein

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!