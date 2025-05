Fabio Quartararo segue imbatível nos treinos classificatórios recentes da MotoGP. O francês da Yamaha marcou 1:57.233 na sessão deste sábado (24), que definiu o grid da corrida da Grã-Bretanha, bateu o recorde da pista e, de quebra, superou os líderes do campeonato, os irmãos Alex Márquez e Marc Márquez, que largam em segundo e quarto, respectivamente.

É a terceira pole position consecutiva do campeão de 2021, que ainda busca sua primeira vitória na atual temporada. Na Espanha, terminou em segundo, e na França, correndo em casa, caiu enquanto lutava por um pódio.

Como foi o Q1 da classificação da MotoGP na Grã-Bretanha

Foram 12 pilotos que disputaram o Q1 em busca das duas vagas restantes para o Q2 e a briga pela pole position em Silverstone. Pedro Acosta liderou as primeiras corridas com uma volta de 1:58.566, seguido de Raúl Fernández. Joan Mir tomou a segunda colocação do compatriota em seguida, com 1:58.716.

Antes que os pilotos pudessem completar os tempos seguintes, Somkiat Chantra caiu na curva 2 e causou uma bandeira amarela, mas os fiscais conseguiram limpar rapidamente a pista e, no fim, deu tempo de serem concluídas as voltas finais.

Luca Marini e Franco Morbidelli melhoraram seus tempos e subiram às duas primeiras colocações, sendo os pilotos que garantiram vaga no Q2. O piloto da Honda marcou 1:58.209, enquanto o italiano da VR46 fez 1:58.299.

Como foi o Q2 do treino classificatório em Silverstone:

Os dez melhores do treino da tarde da sexta-feira mais os dois classificados do Q1 disputaram a pole position na Grã-Bretanha. Os irmãos Márquez começaram liderando, com Marc cravando 1:57.914 pegando o vácuo de Álex, que fez 1:58.245. Pecco Bagnaia, em seguida, tomou a segunda colocação com 1:58.220, sendo superado por Quartararo na sequência, com 1:58.195.

Faltando um minuto para o final da sessão, o francês "demoliu" a tabela de tempos com uma marca de 1:57.233, três décimos mais rápido que Álex, que já tinha baixado a referência. Márquez vinha a caminho de acabar com a festa de Quartararo, com boas parciais, mas errou no último setor e a pole position ficou com o piloto da Yamaha.

