A explosão sempre foi um dos pontos fortes de Fabio Quartararo na MotoGP e isso ficou claro mais uma vez. A Yamaha é provavelmente a fábrica que mais evoluiu desde o ano passado, o que é uma injeção de confiança e autoestima. O francês conquistou a primeira pole em Jerez, duas semanas depois em Le Mans, diante da torcida de casa, e novamente neste sábado em Silverstone.

Em todos os três casos, ele também conseguiu quebrar o recorde da pista, uma indicação inquestionável da força da Yamaha. Apesar de tudo isso, o garoto de Nice não quer enganar ninguém e enfatiza que a M1 pode disputar o primeiro lugar no grid, embora o ritmo, que é o parâmetro que permite lutar pela vitória, especialmente na corrida longa, seja outra história.

"O tempo foi muito bom, especialmente porque as condições da pista estavam piores do que ontem. Estou muito satisfeito com a volta. De qualquer forma, vencer aqui será complicado porque a borracha cai muito de desempenho", resumiu Quartararo. "Estamos queimando etapas e vamos colher informações, mas estou muito feliz por me sentir tão rápido", acrescentou o campeão mundial de 2021.

Álex Márquez, a referência de ritmo

Álex Márquez largará ao seu lado, amplamente considerado o piloto mais em forma na pista britânica e, consequentemente, o favorito à vitória. No entanto, o dia não começou bem para o mais jovem dos irmãos Márquez, que sofreu um forte acidente no terceiro treino livre.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Estou bastante irritado com o acidente, porque é um erro que você não deve cometer. Isso pode lhe custar uma lesão. Tínhamos uma chance de fazer a pole hoje, mas o acidente nos tirou a confiança", disse o piloto da Gresini, que largará em segundo lugar pela quarta vez em sete corridas até o momento. Sobre o rótulo de favorito, o piloto do #73 prefere manter a discrição e falar do irmão, que largará em quarto. "Marc e eu temos um pouco mais do que os outros. Mas parece que Pecco não está aqui e ele passou para a primeira fila", disse Márquez.

Pecco Bagnaia, por sua vez, largará em terceiro pela terceira vez este ano e não tem dúvidas em dizer que Álex é quem tem tudo sob controle. "Ainda tenho muitos limites com a parte dianteira, mas estar na primeira fila é um bom resultado. Mas outros pilotos, como Álex, estão fazendo mais diferença. Teremos que fazer o nosso melhor para segui-lo", disse o bicampeão mundial da Ducati.

