Fabio Quartararo pediu mais consistência e esclarecimento das regras de reinício das motos de MotoGP com ajuda dos comissários após seu confronto com os fiscais no recente GP da França.

Apesar de seu status de piloto da casa em Le Mans, a corrida de Quartararo terminou quando ele não conseguiu convencer dois fiscais a concordarem em dar a partida em sua Yamaha após sua queda na quarta volta.

Falando com a mídia antes do GP da Inglaterra deste fim de semana, Quartararo confirmou que sua moto não foi danificada pela queda na saída da última curva. Mas ele também explicou que os fiscais de Le Mans não estavam na mesma página no que diz respeito a dar a partida na motocicleta.

Isso, por sua vez, levou à reação irritada de Quartararo na caixa de brita, o que fez com que ele fosse impedido de participar dos primeiros 10 minutos do Treino Livre 1 em Silverstone amanhã. Esse foi seu segundo incidente envolvendo funcionários de circuitos em poucas semanas, depois de uma troca de palavras irritadas no GP da Espanha.

"Se vocês quiserem me penalizar, tudo bem, eu entendo", disse Quartararo. "Porque a culpa é minha, fiquei com raiva e não quis colocar a motocicleta [atrás das barreiras]".

"Mas [os oficiais da corrida] também precisam entender o que os comissários estão fazendo. Eles não estavam realmente juntos. E eu entendo que pode ser difícil quando você está nessa situação. Porque a motocicleta também não estava em um local seguro".

"Mas os fiscais têm a responsabilidade de me empurrar com força, e não um segurando e outro empurrando. Não é possível reiniciar uma moto de MotoGP se você não estiver empurrando com força".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Marc Fleury

Quartararo enfatizou, no entanto, que foi a falta de uma resposta alinhada que mais o incomodou. "Não tente me empurrar se você não quiser. Ou você vai com força total, ou não vai".

Tendo conquistado as duas últimas pole positions da MotoGP, Quartararo estava otimista quanto às suas chances no fim de semana de Silverstone.

Embora Silverstone seja uma pista de baixa aderência, o que, na opinião do piloto de 26 anos, coloca a ressurgente Yamaha em desvantagem, as retas, por outro lado, oferecerão a melhor chance de avaliar o recente progresso feito no departamento de motores.

Perguntado se ele poderia fazer a terceira pole seguida neste fim de semana, Quartararo disse: "Não sei. Quero dizer, é uma pista totalmente diferente de Jerez e Le Mans. Sabemos que as condições de aderência definirão um pouco a nossa posição. Esta não é uma pista de alta aderência, então será interessante ver onde estamos".

"Mas a confiança que temos agora na motocicleta é muito boa - é enorme. Fizemos testes em Misano; fui muito rápido. Então, sim, espero que possamos ser rápidos aqui também".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Marc Fleury

Quartararo também acrescentou que a atualização do motor que a Yamaha apresentou no teste pós-GP da Espanha provavelmente não será a última da temporada, já que a fabricante japonesa continua a aproveitar ao máximo suas concessões de teste e desenvolvimento.

Esse novo motor seria um projeto paralelo ao V4 que a Yamaha começou a testar seriamente com vistas a 2026. "Acho que em breve teremos um novo motor, espero. E eu não sei quando, mas durante a temporada teremos... não o V4!... mas um novo motor de quatro cilindros em linha", concluiu.

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!