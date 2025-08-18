Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

Líder do projeto da Yamaha confessou que está "muito feliz" com o momento positivo do brasileiro na Moto2

Germán Garcia Casanova
Editado:
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Diogo Moreira conquistou mais uma vitória na Moto2 na Áustria, completando uma corrida espetacular e chamando a atenção de grandes nomes da MotoGP, por exemplo, o de Fabio Quartararo.

Em um momento em que seu nome está sendo cogitado como possível candidato a subir para a MotoGP em 2026, o brasileiro, longe de ficar nervoso ou perder o foco, respondeu com uma performance de mérito, colocando-se na briga pelo campeonato.

O agente do piloto tem duas ofertas importantes na mesa, ambas com duração de três anos, da Honda e da Yamaha. Em ambos os casos, a primeira temporada deve colocar o jovem de 21 anos nas respectivas equipes satélites da LCR-Honda e da Pramac-Yamaha.

No entanto, Diogo está mais seduzido pela ideia de se juntar a uma equipe de fábrica, o que seria um fator decisivo nas negociações que estão ocorrendo atualmente entre o GP da Áustria e o GP da Hungria, que começa na próxima quinta-feira.

Quartararo "abençoa" a mudança

O Motorsport.com conseguiu falar com o líder do projeto Yamaha MotoGP, Quartararo, após a corrida no Red Bull Ring, na tarde de domingo, para perguntar se ele tinha visto a corrida de Moto2, a vitória de Moreira e um pouco de avaliação do piloto de São Paulo.

"Achei muito bom, acho que ele está vivendo o melhor momento da vida dele, da carreira esportiva dele. Ele tem a oportunidade de subir para a MotoGP e está vencendo corridas. Então, estou muito feliz por ele", disse Fábio.

A verdade é que a imagem e o caráter de Diogo lembram um pouco o jovem Quartararo, quando ele estava lutando na Moto2 para chegar à MotoGP.

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Diogo Moreira, Italtrans Racing Team

Foto de: Gold and Goose

"Eu gosto dele, Diogo é um piloto com muito talento em tudo: motocross, pista plana, Moto2, velocidade, estou muito feliz por ele", reiterou o francês.

A chegada de um jovem talento como Moreira a uma construtora como a Iwata, que está passando por uma espécie de "depressão" esportiva, pode ser um "impulso" mais do que interessante.

"Sim, algo novo", admitiu Quartararo, antes de admitir que a chegada de Moreira à Yamaha "seria boa", sem querer entrar muito em qualquer jardim.

A fabricante sediada em Iwatta tem dois pilotos sob contrato para 2026, Quartararo e Alex Rins, enquanto Miguel Oliveira tem um contrato de 1+1 com a próxima temporada condicionada a uma cláusula de desempenho. Jack Miller termina seu contrato com a Yamaha no final do ano e está aguardando uma resposta imediata, pois tem uma oferta da equipe Honda SBK.

Germán Garcia Casanova MotoGP Fabio Quartararo Diogo Moreira Movistar Yamaha MotoGP
Germán Garcia Casanova
