O piloto da Yamaha Fabio Quartararo foi penalizado com uma suspensão de 10 minutos da sessão de treinos de abertura do GP da Grã-Bretanha de MotoGP após um incidente em Le Mans envolvendo uma discussão acalorada com os comissários.

Depois de bater na Curva 14 durante o GP da França, Quartararo foi considerado desobediente às ordens diretas dos comissários, que estavam segurando a moto e se recusando a deixá-lo continuar, o que levou a uma discussão acalorada. Tal atitude resultou na penalidade no próximo fim de semana em Silverstone. Ele também foi multado em dois mil euros (ou R$ 12.735, em conversão direta).

Embora a transmissão ao vivo não tenha capturado o bate-boca, os fãs sentados nas proximidades o fizeram. Os vídeos que circulam nas mídias sociais mostram Quartararo confrontando com raiva os fiscais antes de sair correndo em visível frustração.

Após a corrida, o Painel de Comissários da FIM lhe aplicou uma penalidade por "comportamento irresponsável e falha em seguir as instruções diretas dos fiscais de pista, colocando a si mesmo e a outros em risco", de acordo com um comunicado oficial.

O artigo 1.21.4 do regulamento esportivo permite que os fiscais auxiliem os pilotos segurando a moto ou ajudando a reiniciá-la se ela estiver parada, mas a regra não obriga a tal intervenção.

"Os comissários podem ajudar o piloto a levantar e segurar a moto enquanto os reparos ou ajustes são feitos", diz o regulamento. "Depois disso, o piloto pode ser ajudado a voltar à corrida empurrando a máquina ou movendo-a ao longo da pista ou na faixa de serviço".

Sobre a corrida francesa, o campeão de 2021 ainda estava otimista após a disputa, pois largou na pole e liderou boa parte da corrida até o acidente: "Quando estava começando a chover, eu queria fazer muita força nas primeiras voltas", disse Quartararo.

"Fiz uma volta longa e ainda estava muito perto de Marc [Márquez]. Mas estava chovendo um pouco mais, e eu não tinha nem um momento de traseira e perdi completamente a frente".

"Demos o nosso melhor. Eu não esperava perdê-la daquele jeito, mas é o que é e demos o máximo neste fim de semana. Em Le Mans, é sempre assim. Você nunca sabe se vai chover, se vai parar".

"Mas era uma chuva fraca e realmente bem leve, então eu forcei bastante no começo e foi ótimo. É uma pena, mas gostei muito do fim de semana. Acho que conseguimos um ótimo ritmo e ótimos tempos de volta".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo continuou dizendo que sabia que seria difícil terminar no pódio e que teria de se esforçar desde o início. "Trocar de moto e começar com uma volta dupla longa foi um pouco complicado. Mas acho que foi uma boa escolha começar com os pneus slicks, porque estávamos bem rápidos no início e depois veríamos o que poderíamos conseguir na corrida, mas caímos".

"Hoje, as condições estavam realmente complicadas e, como eu disse, eu queria apostar e tentar forçar muito desde o início. Tínhamos uma boa vantagem, mas infelizmente a perdemos rapidamente".

"Acho que o público é louco aqui", disse Quartararo sobre o recorde de público em Le Mans este ano. "Podemos ver desde quinta-feira que eles estavam lotados, estavam nos apoiando. E acho que é ótimo para todos os torcedores franceses verem essa atmosfera".

Ele também deu seus parabéns ao compatriota Johann Zarco, dizendo: "Infelizmente, do meu lado, não ganhei, mas posso imaginar a sensação de Johann e, é claro, parabéns a ele".

