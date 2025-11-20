Fabio Quartararo identificou as áreas em que a nova moto M1 da Yamaha, equipada com motor V4, ainda apresenta deficiências após o teste de pós-temporada da MotoGP em Valência, que aconteceu na terça-feira (18)

O campeão mundial de 2021 teve sua primeira oportunidade de testar o modelo 2026 da Yamaha desde o teste em Misano, onde sentiu que a nova moto era "pior" que a versão anterior com motor de quatro cilindros em linha.

Completando 46 voltas no Circuit Ricardo Tormo na terça-feira, Quartararo terminou como o melhor piloto da Yamaha na 15ª posição, a 0s554 do piloto da Trackhouse Raul Fernandez, que pilotava a Aprilia RS-GP 2025.

O francês afirmou que a M1 com especificação V4 ainda carece da estabilidade na dianteira que seu modelo antecessor possuía, enquanto a falta de potência continua sendo um problema, já que a Yamaha mantém o motor em um 'modo seguro'.

Quartararo espera que um teste privado em Valência ajude a Yamaha a resolver algumas das questões que afetam seu programa com o motor V4.

“Trabalhamos muito no ajuste da moto, tentando encontrar a base, porque ainda não a temos”, disse ele. “Resumindo, tínhamos uma dianteira muito boa [com a moto de quatro cilindros em linha]. Hoje, não temos isso. Por isso digo que precisamos encontrar o ajuste básico. Depois sabemos que a potência é uma questão bastante clara".

“Esperávamos que a aderência fosse um pouco melhor, mas para mim, o mais importante é que ainda temos mais um dia de testes amanhã, e precisamos dar aos engenheiros as direções exatas para encontrar uma solução".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto por: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernández, estreou um novo chassi no GP de Valência no último fim de semana, mas Quartararo disse que não viu grandes melhorias do seu lado da garagem desde o teste em Misano.

“Estávamos pilotando praticamente a mesma moto [de Misano]. Não vou dizer que foi um avanço”, afirmou. "Temos novidades para testar, como a aerodinâmica. Então será importante ver como isso se comporta".

Quartararo foi bastante negativo sobre o modelo V4 da Yamaha no teste de Misano, mesmo com outros pilotos apresentando uma reação mais mista.

Quando lhe disseram que ele parecia mais positivo em relação à moto do que antes, Quartararo respondeu: “Estou mais neutro. Não adianta falar demais. Precisamos dar aos engenheiros alguma direção de para onde levar as coisas. Por exemplo, hoje, a dianteira foi claramente algo que estávamos faltando".

“A moto não virava o suficiente, faltava potência, e a aderência estava bem diferente. Estamos perdendo bastante coisa. Mas será interessante fornecer dados claros aos engenheiros. Do meu lado e do lado dos meus companheiros de equipe".

Na véspera do GP de Valência, a Yamaha confirmou seus planos de migrar para a M1 com motor V4, abandonando o motor de quatro cilindros em linha. Quartararo teve sua antiga moto de 2025 em Valência, mas completou apenas duas voltas com ela antes de mudar para a nova versão. Seu melhor tempo do dia foi registrado com a moto V4.

A Yamaha pode trazer sua moto atual de MotoGP para o teste de Sepang em fevereiro para comparação, mas o piloto de 26 anos não espera que os pilotos passem muito tempo pilotando-a.

