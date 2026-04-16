O campeão da MotoGP em 2021, Fabio Quartararo revelou que está tentando manter-se afastado do processo de desenvolvimento do novo motor V4 da Yamaha, afirmando que já deu seu feedback à marca japonesa.

A decisão da montadora japonesa de abandonar seu antigo motor quatro em linha, usado há muitos anos, deixou a moto em desvantagem para a temporada 2026 em relação às demais, optando por um ano mais difícil para colher resultados a longo prazo.

Quartararo nunca se convenceu totalmente dessa direção e, ao que tudo indica, já fechou acordo para correr pela Honda a partir de 2027, no início da nova era de motores 850cc.

Embora essa mudança tradicionalmente significa que ele não teria nenhum papel no projeto do protótipo de próxima geração da Yamaha, Quartararo indicou agora que também não está ativamente envolvido no desenvolvimento da atual M1 — uma escolha motivada por sua própria postura, e não por quaisquer limitações contratuais.

Questionado sobre a dinâmica interna da equipe, Quartararo disse: “É normal. Agora, tento me manter um pouco à margem dos desenvolvimentos porque acho que já disse o que precisamos e o que eles têm que fazer, mas não vou repetir isso toda vez. Eles sabem o que eu disse, sabem o que todos os pilotos disseram, e é isso".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A postura de Quartararo segue uma observação contundente feita durante o fim de semana do GP dos EUA, quando ele afirmou que a Yamaha “não tinha ideia” de como resolver seus problemas e sair de sua mais longa fase de baixa na MotoGP.

A marca japonesa está atualmente trabalhando em uma versão atualizada da M1, incluindo um motor revisado, mas ainda não apresentou um cronograma claro para sua introdução.

Com a Yamaha tendo somado apenas nove pontos nas três primeiras etapas, Quartararo enfatizou que é necessária uma atualização significativa para reverter sua fase na MotoGP.

“Não tive nenhuma notícia sobre o que está por vir, mas com certeza algo grande precisa acontecer”, disse ele.

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