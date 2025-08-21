Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Quartararo se diz pronto para correr com novo motor V4 da Yamaha

Campeão de 2021 quer o novo motor, mesmo que ele ainda esteja mais lento que o quatro em linha em termos de desenvolvimento

Richard Asher
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Piloto da equipe oficial da Yamaha na MotoGP, Fabio Quartararo diz que ficaria em correr com o novo motor V4 da marca japonesa ainda neste ano, por mais que o desenvolvimento do componente ainda esteja em um estágio no qual ele é mais lento que o quatro em linha atual.

Leia também:

Com a Yamaha sofrendo no GP da Áustria da última semana, ocupando as quatro últimas posições finais na corrida, o francês intensificou novamente seus pedidos para que a fabricante japonesa adiantasse a produção do novo motor, que segue em fase de testes e desenvolvimento.

À medida que cresce a sensação no paddock de que a Yamaha tem pouco a perder devido ao problemático GP no Red Bull Ring, Quartararo foi questionado sobre o V4 antes do GP da Hungria deste fim de semana. O francês foi abertamente contra o cronograma cauteloso da marca, que provavelmente envolve os pilotos de corrida que só terão uma primeira experiência com a máquina no teste de Misano no próximo mês. Até agora, apenas os testadores andaram com a V4 - um projeto que começou no ano passado.

"Sim, eu queria testá-la [já]", disse o campeão de 2021. "Mas acho que eles estão atrasados no desenvolvimento da moto. Minha sensação era de que tínhamos que testá-la [já], mas não sou eu quem escolhe se preciso pilotar a moto ou não. Acho que eles estão com medo de que a moto não esteja pronta e não seja boa o suficiente para que eu possa testá-la".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo também estava aberto à ideia de correr com a V4 este ano: "Quero dizer, depende de quão boa ou ruim ela seja, mas é claro que precisamos de uma mudança. E também seria uma ideia para vermos como está nossa moto".

Pressionado a dar uma definição mais precisa de "quão boa ou ruim ela é", Quartararo foi questionado se o fato de o V4 estar a menos de meio segundo do atual quatro em linha representaria uma promessa suficiente para entrar nas corridas imediatamente.

"Para mim, acho que sim. Quero dizer, acho que se eu experimentar e ficar a menos de meio segundo do meu tempo de volta, acho que é um bom passo. Porque seria a primeira vez que eu realmente o usaria".

Até agora, a Yamaha só forneceu informações sobre a nova moto e ainda não a testou em público. Mas, antes do GP da República Tcheca do mês passado, o companheiro de Quartararo , Alex Rins, deixou escapar que, naquele momento, a moto estaria cerca de dois segundos por volta abaixo da máquina atual.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Richard Asher MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez

Principais comentários
Mais de
Richard Asher
MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez

MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Bagnaia ainda vai superar dificuldades com Ducati, diz Marc Márquez
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Após desistência na Áustria, Viñales não participará do GP da Hungria
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

Últimas notícias

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

STCK Stock Car
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

STCK Stock Car
Curvelo
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros