Piloto da equipe oficial da Yamaha na MotoGP, Fabio Quartararo diz que ficaria em correr com o novo motor V4 da marca japonesa ainda neste ano, por mais que o desenvolvimento do componente ainda esteja em um estágio no qual ele é mais lento que o quatro em linha atual.

Com a Yamaha sofrendo no GP da Áustria da última semana, ocupando as quatro últimas posições finais na corrida, o francês intensificou novamente seus pedidos para que a fabricante japonesa adiantasse a produção do novo motor, que segue em fase de testes e desenvolvimento.

À medida que cresce a sensação no paddock de que a Yamaha tem pouco a perder devido ao problemático GP no Red Bull Ring, Quartararo foi questionado sobre o V4 antes do GP da Hungria deste fim de semana. O francês foi abertamente contra o cronograma cauteloso da marca, que provavelmente envolve os pilotos de corrida que só terão uma primeira experiência com a máquina no teste de Misano no próximo mês. Até agora, apenas os testadores andaram com a V4 - um projeto que começou no ano passado.

"Sim, eu queria testá-la [já]", disse o campeão de 2021. "Mas acho que eles estão atrasados no desenvolvimento da moto. Minha sensação era de que tínhamos que testá-la [já], mas não sou eu quem escolhe se preciso pilotar a moto ou não. Acho que eles estão com medo de que a moto não esteja pronta e não seja boa o suficiente para que eu possa testá-la".

Quartararo também estava aberto à ideia de correr com a V4 este ano: "Quero dizer, depende de quão boa ou ruim ela seja, mas é claro que precisamos de uma mudança. E também seria uma ideia para vermos como está nossa moto".

Pressionado a dar uma definição mais precisa de "quão boa ou ruim ela é", Quartararo foi questionado se o fato de o V4 estar a menos de meio segundo do atual quatro em linha representaria uma promessa suficiente para entrar nas corridas imediatamente.

"Para mim, acho que sim. Quero dizer, acho que se eu experimentar e ficar a menos de meio segundo do meu tempo de volta, acho que é um bom passo. Porque seria a primeira vez que eu realmente o usaria".

Até agora, a Yamaha só forneceu informações sobre a nova moto e ainda não a testou em público. Mas, antes do GP da República Tcheca do mês passado, o companheiro de Quartararo , Alex Rins, deixou escapar que, naquele momento, a moto estaria cerca de dois segundos por volta abaixo da máquina atual.

