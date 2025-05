Fabio Quartararo, campeão da MotoGP em 2021, não sobe ao degrau mais alto do pódio em uma corrida desde 19 de junho de 2022, há quase três anos. No domingo, em Silverstone, o francês liderava com mais de cinco segundos de vantagem, mas, faltando oito voltas, uma falha mecânica em sua moto o fez abandonar a prova. O problema o fez repensar seu futuro na Yamaha.

Em um momento particularmente delicado, Quartararo conversou com Pol Espargaró em uma entrevista ao DAZN sobre seu presente e seu futuro: "Eu realmente acredito nesse projeto, mas sei que, se não der certo, vou seguir para um projeto que esteja pronto", disse.

Quartararo se tornou a referência da Yamaha. "O acordo com os japoneses sempre foi bom, às vezes lento demais. Mas os que estão aqui já se tornaram um pouco europeus também", e ele comemora que, desde a chegada dos engenheiros italianos, as coisas estão indo mais rápido.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, abatido após a falha técnica que o impediu de vencer em Silverstone. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Não vamos esperar dois meses para ver se uma melhoria passa no teste de tantos quilômetros; se as mudanças funcionarem, nós as colocamos", como o novo motor desenvolvido a partir do atual quatro cilindros em linha.

"Uma coisa que eu odeio é que qualquer pessoa que você veja pergunte como está a moto. Se você me vir na P14, não me pergunte", diz o francês, que admite que "eu tinha uma namorada, sim", em referência às ofertas que recebeu antes de tomar a decisão de continuar com a Yamaha.

