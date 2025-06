A pista de Aragón foi a principal suspeita para expor as deficiências de aderência da YZR-M1, máquina da Yamaha na MotoGP e, infelizmente, para Fabio Quartararo e para o fabricante japonês, o problema ficou muito exposto.

A moto do piloto francês quebrou e aparentemente saltou na saída de cada curva da pista durante os treinos de sexta-feira. Para piorar a situação, a Yamaha de Quartararo foi a mais lenta a passar pela armadilha de velocidade, quase 10km/h mais lenta que a KTM de Brad Binder. A incapacidade de colocar a potência no asfalto foi, sem dúvida, um fator fundamental para a diferença de velocidade.

Com gesticulações frenéticas na pista, ficou claro que Quartararo não estava satisfeito. Ele deixou a garagem assim que a sessão terminou, preferindo esfriar a cabeça antes de mergulhar nos relatórios. Pelo menos Quartararo conseguiu ver o lado cômico quando falou com a mídia.

"Quase fizemos a pole position do outro lado [na parte de trás do grid]", brincou o francês no início. "Foi um dia muito, muito difícil, especialmente com o pneu macio. Não entendemos o que realmente aconteceu com a eletrônica e outras coisas, mas não foi o melhor dia, especialmente porque não entendemos o motivo".

"O problema é que você nunca sabe quando esperar e, no nosso caso, não é o melhor quando você está com a moto totalmente em ângulo e nunca sabe se vai perdê-la no limite ou na saída e eu não fiz nenhuma volta. As quatro voltas que fiz, foram todas cortando e cometendo erros, então teremos que encontrar uma solução."

Quando questionado sobre a configuração da moto, Quartararo foi categórico ao dizer que esse não era o problema.

"A configuração é boa", disse o campeão de 2021. "Temos que entender por que, quando trocamos a borracha, a moto muda completamente e nossos componentes eletrônicos ficam malucos."

O chefe da equipe Yamaha, Massimo Meregalli, ficou igualmente desapontado com a sessão, entendendo o problema sofrido pelos pilotos, já que Quartararo e Álex Rins terminaram a sexta-feira em 18º e 15º, respectivamente.

"Eles estão sofrendo o mesmo problema, é a aderência traseira", disse Meregalli. "Eles estão perdendo muito a traseira. Toda vez que tentam, perdem a traseira. Portanto, eles precisam tentar entender como, pelo menos, reduzir o deslizamento e melhorar o desempenho".

"No início da sessão eu estava um pouco mais otimista, especialmente depois do TL1, mas com certeza o aumento da temperatura fez com que a aderência caísse ainda mais do que antes. Sinceramente, não ouvi nenhum comentário porque Fabio saiu para trocar de roupa, mas acho que foi muito fácil de entender", finalizou o chefe de equipe.

A Yamaha terá muito trabalho para analisar os dados e descobrir por que o pneu macio está causando tantos problemas.

