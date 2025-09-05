Campeão mundial da MotoGP em 2021, o francês Fabio Quartararo finalmente vai testar o motor V4 que a Yamaha desenvolve para uso na classe rainha. O piloto testará a nova maquinaria na segunda-feira, em Barcelona, após a disputa do GP da Catalunha neste fim de semana.

O anúncio vem depois de a Yamaha confirmar que seu piloto de testes espanhol Augusto Fernández correrá com a M1 equipada com o motor V4 no GP de San Marino, em 14 de setembro. Quartararo e seu companheiro espanhol Álex Rins testariam o V4 após a etapa italiana, mas os planos foram adiantados.

"Todo mundo está me perguntando. No final, todo mundo sabe. Não é mais um segredo. Sim, vamos testar o V4", disse Quartararo nesta sexta-feira, quando ficou a 0s003 de avançar diretamente ao Q2 da classificação para a etapa catalã, que realiza o quali e a corrida sprint neste sábado.

Na quinta-feira, após sua chegada a Barcelona, ele insistiu que a fabricante japonesa precisava acelerar o ritmo de trabalho com o V4, já que planeja apresentar a moto com a nova especificação de motor para 2026. "A Yamaha sabe que está vários meses atrasada no desenvolvimento do motor V4", afirmou ele.

No teste privado de segunda-feira, a Yamaha e sua rival Honda dividirão a pista da Catalunha. O circuito espanhol foi o mesmo local onde Fernández colocou a primeira versão da nova M1 na pista há alguns meses, embora a moto tenha sido ajustada desde então. Os dados que a Yamaha coletará na segunda-feira ajudarão os engenheiros a avaliar o progresso da motocicleta nos últimos meses, fundamentais para o projeto de 2026 -- o próximo ano é o último do atual conjunto de regras da MotoGP, na era 1000cc.

Nesta segunda-feira, a Yamaha tem dois objetivos principais, que estão inter-relacionados: levar seu protótipo um passo adiante em termos de desempenho e esperar que as melhorias convençam Fabio a renovar seu contrato para além da próxima temporada.

