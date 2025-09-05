Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Quartararo testará V4 da Yamaha em Barcelona na segunda-feira

Gigante japonesa trabalha no desenvolvimento da nova unidade com o objetivo de melhorar a competitividade e manter o astro francês na equipe para além de 2026

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Campeão mundial da MotoGP em 2021, o francês Fabio Quartararo finalmente vai testar o motor V4 que a Yamaha desenvolve para uso na classe rainha. O piloto testará a nova maquinaria na segunda-feira, em Barcelona, após a disputa do GP da Catalunha neste fim de semana.

O editor recomenda:

O anúncio vem depois de a Yamaha confirmar que seu piloto de testes espanhol Augusto Fernández correrá com a M1 equipada com o motor V4 no GP de San Marino, em 14 de setembro. Quartararo e seu companheiro espanhol Álex Rins testariam o V4 após a etapa italiana, mas os planos foram adiantados.

"Todo mundo está me perguntando. No final, todo mundo sabe. Não é mais um segredo. Sim, vamos testar o V4", disse Quartararo nesta sexta-feira, quando ficou a 0s003 de avançar diretamente ao Q2 da classificação para a etapa catalã, que realiza o quali e a corrida sprint neste sábado.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Na quinta-feira, após sua chegada a Barcelona, ele insistiu que a fabricante japonesa precisava acelerar o ritmo de trabalho com o V4, já que planeja apresentar a moto com a nova especificação de motor para 2026. "A Yamaha sabe que está vários meses atrasada no desenvolvimento do motor V4", afirmou ele.

No teste privado de segunda-feira, a Yamaha e sua rival Honda dividirão a pista da Catalunha. O circuito espanhol foi o mesmo local onde Fernández colocou a primeira versão da nova M1 na pista há alguns meses, embora a moto tenha sido ajustada desde então. Os dados que a Yamaha coletará na segunda-feira ajudarão os engenheiros a avaliar o progresso da motocicleta nos últimos meses, fundamentais para o projeto de 2026 -- o próximo ano é o último do atual conjunto de regras da MotoGP, na era 1000cc.

Nesta segunda-feira, a Yamaha tem dois objetivos principais, que estão inter-relacionados: levar seu protótipo um passo adiante em termos de desempenho e esperar que as melhorias convençam Fabio a renovar seu contrato para além da próxima temporada.

Quem PODERIA 'DAR UM CALOR' em MÁRQUEZ? V4 da YAMAHA VAI À PISTA! O que ESPERAR? Moto1000GP e BRMX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Oriol Puigdemont MotoGP Fabio Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Venda da Tech3 a grupo liderado por Gunther Steiner é oficializada

Principais comentários
Oriol Puigdemont
Mais de
Oriol Puigdemont
MotoGP: Grupo de investidores liderados por Steiner, ex-chefe da Haas F1, anunciará compra da Tech3 nesta semana

MotoGP: Grupo de investidores liderados por Steiner, ex-chefe da Haas F1, anunciará compra da Tech3 nesta semana

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Grupo de investidores liderados por Steiner, ex-chefe da Haas F1, anunciará compra da Tech3 nesta semana
ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?

ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?

MotoGP
ANÁLISE MotoGP: O que a Yamaha precisa melhorar além de sua moto?
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda
Fabio Quartararo
Mais de
Fabio Quartararo
MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo

MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Quartararo rasga elogios a Moreira: "Piloto com muito talento"
Movistar Yamaha MotoGP
Mais de
Movistar Yamaha MotoGP
MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026

MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após críticas, Miller fecha acordo com Yamaha e segue na Pramac em 2026
MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"

MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Miller manda ultimato para Yamaha: "Sinto que não me querem"
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

Últimas notícias

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

WEC WEC
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros