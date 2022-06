Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo passeou neste domingo em Barcelona. Largando na primeira fila no GP da Catalunha, o atual campeão da MotoGP deu o bote na saída, assumindo a ponta antes da primeira curva e desapareceu na frente, para vencer pela segunda vez em 2022 e aumentar sua vantagem no Mundial.

Jorge Martín e Johann Zarco completaram o pódio, aproveitando-se de uma confusão de Aleix Espargaró no começo da última volta, com o espanhol achando que a corrida havia acabado. Fecharam o top 10: Joan Mir, Aleix Espargaró, Luca Marini, Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira e Álex Márquez, enquanto Enea Bastianini e Francesco Bagnaia foram ao chão ainda no começo da prova.

Na largada, Quartararo saiu melhor e assumiu a ponta à frente de Espargaró antes mesmo da primeira curva. E a confusão começou logo. Nakagami escorregou e acabou levando com ele Rins e Bagnaia. O piloto da Ducati até tentou voltar, mas precisou abandonar.

Na pista, Quartararo disparava, abrindo 1s5 de vantagem com menos de cinco voltas de corrida, enquanto seu principal rival na luta pelo título até aqui, Espargaró, caía para terceiro, perdendo posição para Martín. Zarco vinha em quarto, com uma larga vantagem para Marini, o quinto.

Quartararo continuou aumentando a vantagem nas voltas seguintes, chegando a 2s5 no início da oitava volta, enquanto Espargaró buscava retomar a segunda posição em cima de Martín. Os dois tinham 1s4 de diferença para Zarco em quarto, com o piloto da Pramac sendo pressionado por Mir, que vinha fazendo uma bela prova de recuperação com a Suzuki.

Pressionado por Viñales, Bastianini foi o próximo piloto a ir ao chão, perdendo o controle da moto na curva 5 e indo parar na caixa de brita, sendo seu segundo abandono consecutivo. E o dia da equipe Gresini só piorou, com Di Giannantonio caindo também na volta seguinte.

Foram necessárias dez voltas para que Espargaró ultrapassasse Martín para reassumir a segunda posição, quando Quartararo já abria 3s5 de vantagem na frente. Mas o ritmo do francês era muito superior neste momento, ficando tranquilo na ponta.

Já Martín via seu companheiro de Pramac, Zarco, se aproximando rapidamente na luta pela última posição do pódio.

Enquanto Quartararo seguia abrindo diferença na ponta, com 4s7 na volta 16 de 24, Espargaró não conseguia se livrar de Martín, abrindo caminho para que o piloto da Pramac retomasse a posição, permitindo ainda que Zarco atacasse o espanhol da Aprilia pelo terceiro posto.

Aleix Espargaró vinha próximo de uma sólida segunda posição, mas protagonizou um momento confuso no começo da última volta. O espanhol achou que a corrida havia acabado e desacelerou. Quando percebeu que ainda havia a última volta, já havia caído para a quinta posição.

No final, Fabio Quartararo entregou uma das performances mais dominantes de sua carreira na MotoGP para vencer com folga pela segunda vez no ano. Com a confusão de Aleix, Jorge Martín e Johann Zarco completaram o pódio.

Completaram o top 10: Joan Mir, Aleix Espargaró, Luca Marini, Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira e Álex Márquez.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma as atividades entre 17 e 19 de junho com mais uma edição do GP da Alemanha, no Sachsenring, que marca a metade da temporada 2022. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

