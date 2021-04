A MotoGP voltou à pista de Portimão neste domingo para o GP de Portugal, terceira etapa da temporada 2021. E em uma corrida movimentada, marcada por uma boa disputa entre Yamaha e Suzuki na ponta, a vitória ficou com Fabio Quartararo, que venceu com folga após a queda de Álex Rins, seu principal rival ao longo da prova.

A classificação do sábado foi marcada por diversos incidentes, incluindo o cancelamento da volta da pole de Francesco Bagnaia, que acabou caindo para 11º, deixando a posição de honra para Fabio Quartararo, com Álex Rins e Johann Zarco na primeira fila, enquanto Marc Márquez conquistou a sexta posição.

Na largada, Zarco saiu muito bem e pulou para a ponta logo na primeira curva graças à ótima velocidade da Ducati na reta, a frente de Rins, Márquez e Mir, com ótimas largadas dos campeões. Já o pole Quartararo não teve um bom começo e caiu para sexto.

Apesar da boa largada, Márquez rapidamente perdeu algumas posições devido a uma leve trombada na Suzuki de Mir. Ao final da segunda volta, o hexacampeão estava em sexto, sendo ultrapassado por Quartararo e Miller.

Na frente, a disputa intensa entre Zarco, Rins e Mir, permitiu também uma aproximação de Quartararo e Miller na disputa, com o pole passando Mir rapidamente. Mas um erro do australiano da Ducati permitiu uma boa ultrapassagem de Aleix Espargaró com a Aprilia.

O dia de Miller foi de mal a pior. Pouco depois, a 20 voltas do fim, abandonou após uma queda antes da chegada na curva três, no momento em que Rins e Quartararo ultrapassavam Zarco pela primeira e segunda posições. O piloto da Suzuki conseguiu abrir rapidamente uma boa diferença, de meio segundo.

Piloto da casa, Miguel Oliveira também sofreu uma queda apenas uma volta após Miller, mas conseguiu retornar. As quedas não ajudaram Márquez, que seguiu sendo ultrapassado, ocupando a nona posição a 19 voltas do fim.

Não demorou muito para que o pacote da Yamaha falasse mais alto e Quartararo assumisse a ponta em cima de Rins, enquanto Mir conseguia manter uma boa distância para Zarco, em quarto. Só que não durou muito para o campeão. A 11 voltas do fim, o piloto da Pramac Ducati engoliu Mir na reta, assumindo a terceira posição.

A dez voltas do fim, Quartararo e Rins protagonizavam uma disputa própria pela ponta, isolados do resto do grid, abrindo mais de 2s para Zarco em terceiro. E nesse momento, Valentino Rossi caía também, abandonando a prova.

Mas Quartararo viu a vitória cair em suas mãos a sete voltas do fim, quando Rins perdeu o controle da Suzuki e foi parar no chão. Sem o espanhol, o piloto da Yamaha abria quase 4s5 de vantagem para Bagnaia, que fez uma ótima prova de recuperação e disputava a segunda posição com Mir, já que Zarco também foi ao chão pouco depois de Rins.

No final, Fabio Quartararo venceu a segunda consecutiva na temporada com boa folga, de cinco segundos, para Francesco Baganaia, enquanto o campeão Joan Mir completou o pódio. Fecharam o top 10: Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Álex Márquez, Enea Bastianini e Takaaki Nakagami.

Agora a MotoGP tira uma semana de folga antes de retornar no dia 02 de maio, com o GP da Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera. Você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial no Motorsport.com.

