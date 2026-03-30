MotoGP - Quartararo: Yamaha “não faz ideia” de como resolver problemas da nova moto
Foi mais um fim de semana desastroso para a Yamaha na MotoGP, levando o francês a questionar se a equipe conseguirá encontrar uma saída para a crise
Fabio Quartararo acredita que a Yamaha não sabe realmente como resolver os problemas da sua moto M1 com motor V4, que vem enfrentando dificuldades, e voltar a ser competitiva na MotoGP.
Quartararo fez essa avaliação depois que a marca japonesa teve dificuldades de desempenho no GP dos EUA, onde seu quarteto de pilotos ocupou as quatro últimas posições na tabela de tempos.
O estreante da Pramac, Toprak Razgatlioglu, foi o único piloto da Yamaha a terminar na zona de pontuação, em 15º lugar, mas terminou a mais de 25 segundos do vencedor da corrida, Marco Bezzecchi, na prova de 20 voltas.
Jack Miller terminou em 16º lugar, enquanto Quartararo terminou logo à frente de seu companheiro de equipe da fábrica, Alex Rins, que venceu duas vezes em Austin.
Após as três primeiras corridas fora da Europa, a MotoGP agora entra em uma pausa inesperada no calendário devido ao adiamento do GP do Catar. Quando a temporada for retomada com o GP da Espanha, em 25 e 26 de abril, as equipes e fabricantes também poderão aproveitar um dia de testes em Jerez.
No entanto, Quartararo não espera uma melhoria imediata no circuito espanhol, já que a Yamaha ainda luta para obter progressos tangíveis com uma moto que passou por uma reformulação radical durante o período intertemporada, especialmente pela introdução do motor V4.
“Já estou prevendo que será uma temporada muito longa”, disse ele à emissora francesa Canal+. “A equipe não tem realmente nenhuma ideia de como resolver todos os problemas que estamos tendo com a moto".
“Mas acho que, mentalmente, precisamos manter a calma. Temos pouco mais de um mês de folga, então isso vai ser bom para desligar completamente".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto: Icon Sportswire via Getty Images
Em 2025, Miller foi o melhor piloto fora da Ducati no GP das Américas, terminando em um impressionante quinto lugar com a Yamaha da geração anterior, com motor de quatro cilindros em linha.
Este ano, no entanto, a Yamaha não chegou nem perto desse nível. A diferença para a ponta aumentou de cerca de 12 segundos em 2025 para mais de 25 segundos este ano, apesar da marca ter ganhado cerca de meio segundo na classificação.
Quartararo espera que as próximas duas etapas na Espanha e na França ofereçam uma indicação mais clara do desafio que a Yamaha enfrenta para diminuir a diferença para a frente.
“[Precisamos] parar um pouco de comparar tempos de volta, porque com a equipe, a gente compara... Sim, fomos meio segundo mais rápidos na classificação do que no ano passado, [mas] os outros [ganharam] um segundo”, disse.
“Então, será bom também, até mesmo para a equipe, ver que os tempos de volta estão muito mais lentos do que no ano passado em pistas como Jerez e Le Mans. Acho que os engenheiros ficarão felizes em ver isso".
Nenhum ponto positivo em Austin
Quartararo se classificou como o melhor da Yamaha em 16º e manteve a última posição na zona de pontuação durante grande parte da corrida, perdendo uma posição para Razgatlioglu a apenas três voltas do final após sofrer uma queda repentina no desempenho dos pneus.
Embora seu desempenho apenas uma semana antes, no Brasil, tivesse dado uma fagulha de esperança, o francês disse que não havia nada de positivo a se tirar da etapa de Austin.
“Não acho que haja realmente nada a tirar de uma corrida como esta”, lamentou. “Nós realmente sofremos no domingo e a moto mudou muito".
“Tento fazer as coisas de maneira um pouco diferente, experimentar durante a corrida, porque, no final das contas, estávamos tão distantes que eu pude testar alguns pequenos detalhes, mas está claro que não está funcionando", concluiu.
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