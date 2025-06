O campeão de 2021 da MotoGP, Fabio Quartararo, teve uma sexta-feira de altos e baixos em Mugello. No segundo treino livre, o piloto da Yamaha sofreu uma forte queda, que terminou com um deslocamento de ombro. Mas isso não o impediu de voltar à pista e terminar a sessão no top 10.

Ainda na primeira parte do segundo treino livre para o GP da Itália, Quartararo sofreu uma forte queda na curva 4 do circuito de Mugello. O francês vinha em volta rápida quando perdeu a dianteira de sua Yamaha. Na queda, ele acertou o chão com tudo, com o impacto maior sendo no ombro esquerdo.

Após deslizar pela pista, Quartararo rodopiou algumas vezes na brita e parou pouco antes de atingir a barreira de proteção. Ao levantar, ele apontava para seu ombro, claramente em dor, antes da assistência chegar ao local.

Quartararo foi levado de moto à garagem da Yamaha e foi examinado por Ángel Charte, o médico da categoria. O espanhol fez uma avaliação inicial e deu a ele um anti-inflamatório para voltar à pista, cerca de dez minutos após o acidente.

Mesmo com dor, Quartararo conseguiu montar na moto reserva e se colocou no top 10 no resultado final da sessão. O francês foi o quinto colocado, e a melhor Yamaha do grid, garantindo uma vaga direta no Q2 da classificação do sábado.

"Na queda, Fabio deslocou seu ombro esquerdo, algo que já ocorreu a ele antes. Ele mesmo colocou de volta, como já havia feito anteriormente", disse Charte após o fim da sessão. "Permiti que ele voltasse à pista, mas agora estamos enviando-o a Florença para uma ressonância magnética em seu ombro esquerdo".

Quartararo sequer conversou com a imprensa após o fim da sessão, sendo encaminhado direto ao hospital. Ainda depende do resultado do exame, mas a participação de Quartararo nas sessões do sábado não parecem estar em xeque.

