Com a aposentadoria de Marc Márquez, quem vai assumir a vaga do espanhol na Ducati na MotoGP 2027?

A tarefa da fabricante italiana não será nada simples, já que se trata de substituir um dez vezes campeão mundial em um momento no qual a atual temporada está praticamente encerrada e todas as vagas do grid do próximo ano já estão preenchidas -- inclusive a 'outra' da marca de Borgo Panigale, que é de Pedro Acosta, espanhol que deixará a KTM.

Para a vaga de Márquez, a Ducati não pode simplesmente ir ao mercado em busca de um substituto à altura. Pilotos como Fabio Quartararo, que assinou com a Honda; Jorge Martín, que acertou com a Yamaha; ou até mesmo a possibilidade de trazer de volta Pecco Bagnaia, que se despediu ontem da equipe de Bolonha após oito anos e assinou com a Aprilia, não são alternativas viáveis.

A princípio, a solução para a Ducati seria movimentar os pilotos que estão sob sua órbita, seja por meio de contratos diretos com a fabricante ou de equipes satélites. Além de Acosta, que fará sua estreia na equipe oficial de fábrica, a Ducati tem contratos com Fermín Aldeguer e Nicolò Bulega.

O primeiro, depois de dois anos na Gresini Racing, tem previsão de se transferir para a equipe VR46 em 2027, a mesma pela qual correrá o segundo, que retornará ao paddock da MotoGP depois de conquistar o título do Mundial de Superbike.

Na Gresini, a previsão é de que Joan Mir e o estreante Daniel Holgado formem a dupla na próxima temporada. Nenhum dos dois tem contrato com a Ducati, mas seria possível chegar a um acordo com a equipe de Nadia Padovani caso um deles fosse escolhido.

De qualquer forma, a promoção de qualquer um desses quatro pilotos à equipe oficial provocaria a chegada de outro competidor à estrutura. E tudo indica que esse substituto viria da Moto2. Mas chegaremos nesse ponto mais adiante...

Aldeguer, o primeiro da lista

O Motorsport.com apurou que o favorito a ser promovido à equipe oficial seria Aldeguer, contratado pela Ducati até o fim de 2028 com vínculo de piloto de fábrica. Bulega, por sua vez, apareceria como segunda opção.

Nessa perspectiva, seria necessário negociar com a VR46, que evidentemente também precisaria encontrar um substituto.

Ducati acompanha Iván Ortolá há meses

Iván Ortolá Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Caso a decisão fique nas mãos da VR46, uma possibilidade seria o italiano Celestino Vietti, integrante da VR46 Riders Academy. Aos 26 anos e com seis temporadas na Moto2, ele já havia sido considerado uma opção antes do acerto com Bulega.

Outra alternativa para a equipe seria Manu González, especialmente se conquistar o título da Moto2 neste domingo.

Se a decisão partir diretamente da Ducati, porém, o caminho provavelmente seria diferente. A equipe comandada por Gigi Dall'Igna acompanha há alguns meses o jovem Iván Ortolá, de 22 anos, que disputa sua segunda temporada na Moto2. Neste domingo, o espanhol defenderá a terceira colocação do campeonato diante de Holgado, que está apenas 5,5 pontos atrás.

O quebra-cabeça, que dificilmente será resolvido neste fim de semana, poderia deixar Acosta e Aldeguer na Ducati oficial de fábrica; Bulega e Ortolá na VR46; e manter a formação já prevista na Gresini, com Mir e Holgado.

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