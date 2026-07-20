MotoGP: Quem marcou mais pontos na parte europeia da temporada 2026 até agora?

Ai Ogura se destacou como o piloto que conquistou mais pontos na MotoGP desde o início da parte europeia da temporada 2026, em abril, ressaltando o progresso que alcançou em apenas sua segunda temporada na categoria rainha. No entanto, ele não é o único que vem avançando nas corridas do 'velho continente'.

O piloto japonês teve um início promissor no ano, nas primeiras etapas fora da Europa, aproveitando uma moto Aprilia aprimorada para deixar para trás, de uma vez por todas, as dificuldades que enfrentou em 2025.

Mas enquanto outros pilotos da Aprilia enfrentavam dificuldades por um motivo ou outro nos meses seguintes, Ogura manteve-se consistente como sempre, corrigindo aquele único ponto fraco que o impedia de avançar: o ritmo em volta rápida. Ele levou até o GP da República Tcheca para resolver seus problemas nas classificações, mas tudo agora indica que ele se tornará um candidato constante à primeira fila.

Aliado ao seu ritmo característico no final da corrida, Ogura agora se estabeleceu como um sério candidato ao título diante de pilotos muito mais experientes. Ainda não se sabe se o piloto da Trackhouse será capaz de lidar com a pressão de disputar o título da MotoGP em sua segunda temporada, mas sua sequência recente de desempenho tem sido nada menos que extraordinária.

Nas últimas oito etapas pela Europa, abrangendo o período de Jerez, em abril, até Sachsenring, em julho, ele somou um total de 157 pontos, com uma média de 19,6 por fim de semana. Essa pontuação o elevou ao segundo lugar na classificação do campeonato, atrás apenas da Aprilia de fábrica de Jorge Martín.

Maior número de pontos conquistados desde o início da parte europeia (Jerez, 4ª etapa)

Posição Piloto Pontos Vitórias no GP Pódios no GP Vitórias em sprints 1 Ai Ogura 157 1 4 0 2 Marc Márquez 145 3 3 3 3 Fabio di Giannantonio 134 1 2 0 4 Jorge Martín 131 1 3 1 5 Raul Fernandez 119 0 2 2 6 Pecco Bagnaia 118 0 4 1 7 Marco Bezzecchi 105 1 3 0 8 Pedro Acosta 88 0 1 0

Marc Márquez ficou em segundo lugar com 145 pontos, embora o piloto da Ducati tenha perdido a corrida de domingo em Le Mans e todo o fim de semana em Barcelona devido a uma cirurgia.

Além disso, foi somente após seu retorno às pistas em Mugello que ele conseguiu reencontrar a forma que vinha faltando desde sua queda no GP da Indonésia, em outubro passado.

Desde então, ele tem sido a referência, com três vitórias nos últimos quatro GPs, reacendendo sua disputa pelo título. Tendo somado 45 pontos nas três primeiras etapas, ele agora acrescentou mais 145 à sua contagem.

Essa tendência fica ainda mais clara apenas nas últimas quatro etapas. Desde Mugello, Márquez somou 119 pontos, confortavelmente à frente dos 102 de Ogura, destacando o quanto sua sorte mudou drasticamente desde a cirurgia.

Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

A consistência de Fabio di Giannantonio se reflete em seus resultados, com o piloto da VR46 se estabelecendo como o terceiro maior pontuador desse período. Sua vitória no GP da Catalunha foi significativa para sua disputa pelo título, mas ele também cometeu um erro raro em Sachsenring após mudar para a mesma configuração aerodinâmica dos irmãos Márquez.

Enquanto isso, embora Martín tenha subido ao topo da classificação durante a parte europeia, sua campanha até agora foi marcada por altos brilhantes e baixos frustrantes. Permanecem dúvidas sobre sua forma e condicionamento físico depois que um fim de semana difícil em Barcelona desencadeou uma queda de rendimento, sendo Mugello a única corrida em que ele pareceu se destacar.

Raúl Fernández e Pecco Bagnaia somaram praticamente o mesmo número de pontos, embora uma doença (no caso de Fernández) e problemas técnicos (no caso de Bagnaia) tenham impedido que tirassem o máximo proveito de suas motos.

Ainda assim, eles somaram confortavelmente mais pontos do que Marco Bezzecchi, que sofreu uma queda dramática de rendimento. O italiano ainda acumulou 105 pontos na parte europeia, incluindo uma vitória dominante em Mugello. Mas seus resultados despencaram na semana seguinte ao GP da Itália, e ele não conseguiu marcar um único ponto nas últimas quatro corridas de domingo.

Alguns bons resultados nas corridas sprint fizeram com que ele não saísse da sequência de corridas de junho/julho completamente de mãos vazias, mas ele só conseguiu somar 13 pontos durante esse período.

O início da parte europeia foi crucial, pois colocou a Ducati de volta na disputa após o início dominante da Aprilia no ano. Desde então, a vantagem tem oscilado entre as duas fabricantes italianas, com as características das pistas desempenhando um papel fundamental na definição do vencedor a cada fim de semana.

Mais quatro etapas estão programadas na Europa em agosto e setembro, após a pausa de meio de temporada, antes que o campeonato siga para o eixo Ásia-Pacífico para uma sequência de cinco etapas. A temporada será encerrada com corridas consecutivas em Portugal e Valência no final de novembro.

Maior número de pontos conquistados nas últimas quatro etapas (Balaton Park-Brno-Assen-Sachsenring)

Posição Piloto Pontos 1 Marc Márquez 119 2 Ai Ogura 102 3 Raul Fernandez 72 4 Pecco Bagnaia 61 5 Jorge Martín 52 6 Fabio Di Giannantonio 50 7 Pedro Acosta 45 8 Enea Bastianini 37 9 Luca Marini 33 10 Alex Márquez 20 11 Marco Bezzecchi 13

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

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