MotoGP quer pilotos reservas permanentes como a F1; entenda

Desde que adquiriu MotoGP, a Liberty Media, que também é proprietária da Fórmula 1, não hesitou em adotar tendências do seu equivalente sobre quatro rodas. Uma delas é a presença de pilotos reservas permanentes para as fabricantes.

Essas mudanças incluem novos circuitos, cada vez mais próximos dos centros das cidades, como Adelaide e Goiânia, a ampliação da VIP Village e da experiência para os fãs dispostos a pagar por ela, e a diversificação do número de nacionalidades dos pilotos – com o foco principal de tornar o espetáculo a pedra angular de tudo.

A próxima mudança importante a ser introduzida no MotoGP é a presença um piloto reserva permanente para cada equipe.

O calendário ampliado e a sobrecarga sobre os pilotos causada pela programação atual dos finais de semana — com uma sessão de treinos fundamental na tarde de sexta-feira, uma corrida sprint no sábado e o GP no domingo — levaram a um aumento no número de lesões.

Isso tem sido um fator para as ausências prolongadas, como as de Marc Márquez e Jorge Martín no ano passado, e resultou na escalação de pilotos substitutos que nem sempre estavam no nível adequado para serem competitivos na MotoGP.

Os fabricantes compreendem a importância dos pilotos de testes no desenvolvimento de seus protótipos; Dani Pedrosa e Pol Espargaró (KTM), Casey Stoner (Ducati e Honda), Aleix Espargaró (Honda) ou Andrea Dovizioso (Yamaha) têm desempenhado esse papel, que há menos de 20 anos era inexistente.

Agora, o promotor da MotoGP quer ir além e está buscando um acordo com as fabricantes para garantir que cada fábrica tenha um ou dois pilotos reservas permanentes, que viajem para todas as corridas e estejam preparados para entrar na pista caso um dos pilotos titulares não possa fazê-lo. A ideia é que esses substitutos possam atuar na equipe oficial ou em uma equipe satélite.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Um exemplo recente que seria resolvido por essa nova iniciativa seria a Tech3 não ficar com apenas um piloto em Austin quando Maverick Viñales desistiu de correr na sexta-feira, após confirmar que sua lesão no ombro o impedia de competir.

Espargaró, piloto de testes da KTM e em plena forma, estava no Texas em sua função de comentarista de TV e poderia ter corrido em seu lugar. No entanto, isso não ocorreu porque o piloto espanhol não tinha seu macacão de corrida.

Pilotos reservas na F1

Na F1, embora não esteja estritamente previsto nos regulamentos, cada equipe é obrigada a ter um piloto reserva que possa ser chamado em caso de necessidade. Em 2026, a lista atual de pilotos reservas da F1 é:

Leonardo Fornaroli e Pato O'Ward ( McLaren ),

e ( ), Fred Vesti ( Mercedes ),

( ), Yuki Tsunoda e Ayumu Iwasa (Red Bull e Racing Bulls ),

e e ), Antonio Giovinazzi ( Ferrari ),

( ), Luke Browning ( Williams ),

( ), Jack Doohan e Ryo Hirakawa ( Haas ),

e ( ), Jak Crawford e Stoffel Vandoorne ( Aston Martin ),

e ( ), Paul Aron e Kush Maini ( Alpine )

e ( ) Zhou Guanyu (Cadillac).

Curiosamente, a Audi é a única equipe de F1 sem um piloto reserva confirmado.

Cada piloto tem alguma experiência na F1, conforme exigido pelo sistema de Superlicença da FIA, mas é improvável que a maioria seja chamada, a menos que haja uma emergência.

“É verdade que a MotoGP levou aos fabricantes seu desejo de que as equipes tenham pilotos reservas nos GPs”, admitiu Davide Tardozzi, da Ducati, ao Motorsport.com quando questionado sobre o assunto. No entanto, o experiente gerente da equipe sediada em Bolonha não vê isso acontecendo tão facilmente.

“Não acho que seja viável. No momento, temos assuntos mais prioritários para tratar”, acrescentou, referindo-se ao aspecto econômico contemplado no contrato que os construtores e o promotor estão discutindo atualmente.

Tardozzi também apresentou um argumento para isso: “Você acha que existem 11 pilotos fora deste grid com nível suficiente para competir na MotoGP?”

O bom senso leva a citar como pilotos capazes de assumir um papel tão exigente aqueles que correram na MotoGP nos últimos anos: Remy Gardner, Iker Lecuona, Augusto Fernández, Miguel Oliveira, os irmãos Espargaró, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.

Pol Espargaró Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se o plano for adiante, essa também será uma opção para os pilotos que deixarem a MotoGP, mas não encontrarem uma alternativa rapidamente.

Um dos que tem um futuro mais incerto e nenhuma oferta em vista é Alex Rins, com quem o Motorsport.com conversou sobre o assunto que o afetou em 2023, quando ele ficou ausente de 13 das 15 etapas realizadas após fraturar a perna em Mugello.

Rins, que corria pela LCR Honda na época, foi substituído por Stefan Bradl e Iker Lecuona. Mas, para Rins, o papel de piloto reserva não é uma opção que ele considere atraente.

“Eu não tinha ouvido falar dessa proposta de introduzir pilotos substitutos. Na verdade, eu nem sabia que isso existia na F1”, respondeu Rins ao Motorsport.com quando questionado se essa função poderia ser do seu interesse.

“Eu, como piloto, já fui a alguns GPs sabendo que não iria correr porque estava lesionado. E foi muito difícil para mim, muito mesmo”, acrescentou Rins.

“Portanto, se isso acabar sendo implementado, pode ser muito difícil para quem tem que viajar e ficar de braços cruzados o fim de semana inteiro. Eu não faria isso, porque significaria ficar longe de casa nos mesmos dias que os pilotos titulares, mas sabendo que o normal é você não subir na moto".

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