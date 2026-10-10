MotoGP: Raúl Fernández desbanca postulantes ao título e fica com a pole na Indonésia; Moreira cai e larga apenas de 21º
Jorge Martín inicia corrida na quinta colocação e Marc Márquez em quarto
E no GP da Indonésia de MotoGP, Raúl Fernández à frente! O piloto da Track House conquistou a sua primeira pole na categoria neste sábado. Classificação difícil para o líder do campeonato, Jorge Martín, que foi apenas o quinto.
Marc Márquez foi o quarto e Marco Bezzecchi o segundo. Sessão complicada para o brasileiro Diogo Moreira. O piloto da LCR disputou o Q1, mas caiu na reta final e vai iniciar a prova apenas na 21ª colocação.
A classificação
Q1
Disputaram: Rins, Miller, Ogura, Marini, Aldeguer, Razgatlioglu, Binder, Zarco, Moreira, Viñales, Bastianini e Espargaró. E com pouco menos de um minuto de sessão, Johann Zarco caiu, mas rapidamente se levantou e retonou à sessão.
Com a primeira metade do Q1 completada, as duas vagas estavam com Ogura e Aldeguer e o brasileiro Diogo Moreira era apenas o 9º colocado. A regressiva apontada quatro minutos para o fim quando duas quedas aconteceram, caindo Miller e Ogura em sequênia.
A sessão mal tinha voltado e Bastianini também foi para o chão, na curva 1. Restando pouco menos de um minuto para a bandeira quadriculada, Moreira também acabou caindo. Ao fim, avançaram Aldeguer e Ogura - mesmo com a queda.
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|9
|
1'29.639
|173.094
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+0.090
1'29.729
|0.090
|172.920
|3
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|9
|
+0.195
1'29.834
|0.105
|172.718
|4
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+0.240
1'29.879
|0.045
|172.632
|5
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.398
1'30.037
|0.158
|172.329
|6
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|9
|
+0.609
1'30.248
|0.211
|171.926
|7
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|4
|
+0.718
1'30.357
|0.109
|171.718
|8
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|8
|
+0.865
1'30.504
|0.147
|171.439
|9
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|9
|
+0.893
1'30.532
|0.028
|171.386
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|7
|
+1.064
1'30.703
|0.171
|171.063
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|8
|
+1.086
1'30.725
|0.022
|171.022
|12
|A. Espargaro Repsol Honda Team
|41
|Honda
|8
|
+1.428
1'31.067
|0.342
|170.380
|Ver resultados completos
Q2
A regressiva foi lançada e, assim que o pitalne foi liberado, os pilotos se dirigiram à pista. Com cerca de cinco minutos, a pole provisória estava com Marc Márquez e o tempo de 1m29s265. Bezzecchi em segundo e Jorge Martín apenas com a sétima melhor marca.
Nos oito minutos restantes, pouco tinha mudado, porém, a liderança não estava mais nas mãos do multicampeão. Bezzecchi baixou ainda mais o tempo e cravou 1m28s961. Surpreendendo e desbancando os postulantes ao título, Raul Fernandez baixou a marca a ser batida para 1m28s852.
A bandeira amarela surgiu nos dois minutos finais. Aldeguer caiu na curva 14, no setor 4 e acabou prejudicando a volta de Martín - que precisou abortar. Contudo, a decisão ficou para depois do cronômetro zerado.
Marc e Martín chegaram a abrir volta, mas ambos desistiram no setor 3 quando viram que não daria para super a marca do espanhol da Trackhouse.
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
1'28.852
|174.627
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
+0.109
1'28.961
|0.109
|174.413
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.196
1'29.048
|0.087
|174.243
|4
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|8
|
+0.266
1'29.118
|0.070
|174.106
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
+0.300
1'29.152
|0.034
|174.039
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|6
|
+0.380
1'29.232
|0.080
|173.883
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|9
|
+0.427
1'29.279
|0.047
|173.792
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.534
1'29.386
|0.107
|173.584
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|9
|
+0.556
1'29.408
|0.022
|173.541
|10
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|9
|
+0.934
1'29.786
|0.378
|172.810
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+0.938
1'29.790
|0.004
|172.803
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|9
|
+0.985
1'29.837
|0.047
|172.712
|Ver resultados completos
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