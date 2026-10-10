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Relato de classificação
MotoGP GP da Indonésia

MotoGP: Raúl Fernández desbanca postulantes ao título e fica com a pole na Indonésia; Moreira cai e larga apenas de 21º

Jorge Martín inicia corrida na quinta colocação e Marc Márquez em quarto

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Raúl Fernández, Indonesia

E no GP da Indonésia de MotoGP, Raúl Fernández à frente! O piloto da Track House conquistou a sua primeira pole na categoria neste sábado. Classificação difícil para o líder do campeonato, Jorge Martín, que foi apenas o quinto.

Leia também:

Marc Márquez foi o quarto e Marco Bezzecchi o segundo. Sessão complicada para o brasileiro Diogo Moreira. O piloto da LCR disputou o Q1, mas caiu na reta final e vai iniciar a prova apenas na 21ª colocação. 

A classificação

Q1

 Disputaram: Rins, Miller, Ogura, Marini, Aldeguer, Razgatlioglu, Binder, Zarco, Moreira, Viñales, Bastianini e Espargaró. E com pouco menos de um minuto de sessão, Johann Zarco caiu, mas rapidamente se levantou e retonou à sessão.

Com a primeira metade do Q1 completada, as duas vagas estavam com Ogura e Aldeguer e o brasileiro Diogo Moreira era apenas o 9º colocado. A regressiva apontada quatro minutos para o fim quando duas quedas aconteceram, caindo Miller e Ogura em sequênia.

A sessão mal tinha voltado e Bastianini também foi para o chão, na curva 1. Restando pouco menos de um minuto para a bandeira quadriculada, Moreira também acabou caindo. Ao fim, avançaram Aldeguer e Ogura - mesmo com a queda.

Q1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9

1'29.639

   173.094  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.090

1'29.729

 0.090 172.920  
3 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 9

+0.195

1'29.834

 0.105 172.718  
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.240

1'29.879

 0.045 172.632  
5 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8

+0.398

1'30.037

 0.158 172.329  
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.609

1'30.248

 0.211 171.926  
7 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 4

+0.718

1'30.357

 0.109 171.718  
8 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+0.865

1'30.504

 0.147 171.439  
9 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 9

+0.893

1'30.532

 0.028 171.386  
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 7

+1.064

1'30.703

 0.171 171.063  
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 8

+1.086

1'30.725

 0.022 171.022  
12 Spain A. Espargaro Repsol Honda Team 41 Honda 8

+1.428

1'31.067

 0.342 170.380  
Ver resultados completos

Q2

A regressiva foi lançada e, assim que o pitalne foi liberado, os pilotos se dirigiram à pista. Com cerca de cinco minutos, a pole provisória estava com Marc Márquez e o tempo de 1m29s265. Bezzecchi em segundo e Jorge Martín apenas com a sétima melhor marca. 

Nos oito minutos restantes, pouco tinha mudado, porém, a liderança não estava mais nas mãos do multicampeão. Bezzecchi baixou ainda mais o tempo e cravou 1m28s961. Surpreendendo e desbancando os postulantes ao título, Raul Fernandez baixou a marca a ser batida para 1m28s852. 

A bandeira amarela surgiu nos dois minutos finais. Aldeguer caiu na curva 14, no setor 4 e acabou prejudicando a volta de Martín - que precisou abortar. Contudo, a decisão ficou para depois do cronômetro zerado. 

Marc e Martín chegaram a abrir volta, mas ambos desistiram no setor 3 quando viram que não daria para super a marca do espanhol da Trackhouse.

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

1'28.852

   174.627  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.109

1'28.961

 0.109 174.413  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.196

1'29.048

 0.087 174.243  
4 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.266

1'29.118

 0.070 174.106  
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.300

1'29.152

 0.034 174.039  
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.380

1'29.232

 0.080 173.883  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.427

1'29.279

 0.047 173.792  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.534

1'29.386

 0.107 173.584  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 9

+0.556

1'29.408

 0.022 173.541  
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+0.934

1'29.786

 0.378 172.810  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.938

1'29.790

 0.004 172.803  
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 9

+0.985

1'29.837

 0.047 172.712  
Ver resultados completos

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