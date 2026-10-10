E no GP da Indonésia de MotoGP, Raúl Fernández à frente! O piloto da Track House conquistou a sua primeira pole na categoria neste sábado. Classificação difícil para o líder do campeonato, Jorge Martín, que foi apenas o quinto.

Marc Márquez foi o quarto e Marco Bezzecchi o segundo. Sessão complicada para o brasileiro Diogo Moreira. O piloto da LCR disputou o Q1, mas caiu na reta final e vai iniciar a prova apenas na 21ª colocação.

A classificação

Q1

Disputaram: Rins, Miller, Ogura, Marini, Aldeguer, Razgatlioglu, Binder, Zarco, Moreira, Viñales, Bastianini e Espargaró. E com pouco menos de um minuto de sessão, Johann Zarco caiu, mas rapidamente se levantou e retonou à sessão.

Com a primeira metade do Q1 completada, as duas vagas estavam com Ogura e Aldeguer e o brasileiro Diogo Moreira era apenas o 9º colocado. A regressiva apontada quatro minutos para o fim quando duas quedas aconteceram, caindo Miller e Ogura em sequênia.

A sessão mal tinha voltado e Bastianini também foi para o chão, na curva 1. Restando pouco menos de um minuto para a bandeira quadriculada, Moreira também acabou caindo. Ao fim, avançaram Aldeguer e Ogura - mesmo com a queda.

Q2

A regressiva foi lançada e, assim que o pitalne foi liberado, os pilotos se dirigiram à pista. Com cerca de cinco minutos, a pole provisória estava com Marc Márquez e o tempo de 1m29s265. Bezzecchi em segundo e Jorge Martín apenas com a sétima melhor marca.

Nos oito minutos restantes, pouco tinha mudado, porém, a liderança não estava mais nas mãos do multicampeão. Bezzecchi baixou ainda mais o tempo e cravou 1m28s961. Surpreendendo e desbancando os postulantes ao título, Raul Fernandez baixou a marca a ser batida para 1m28s852.

A bandeira amarela surgiu nos dois minutos finais. Aldeguer caiu na curva 14, no setor 4 e acabou prejudicando a volta de Martín - que precisou abortar. Contudo, a decisão ficou para depois do cronômetro zerado.

Marc e Martín chegaram a abrir volta, mas ambos desistiram no setor 3 quando viram que não daria para super a marca do espanhol da Trackhouse.

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