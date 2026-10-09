A Aprilia correspondeu às expectativas em Mandalika na sexta-feira, com Raúl Fernández quebrando o recorde da pista e liderando o TL2 da MotoGP.

Apenas os pilotos da equipe de fábrica, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, conseguiram ficar a menos de meio segundo do piloto da Trackhouse, que se mostrou consistentemente rápido ao longo do dia na ilha de Lombok.

Pedro Acosta (KTM) e Marc Márquez (Ducati) garantiram suas vagas no Q2 com o quarto e o quinto lugares, respectivamente, assegurando que os quatro primeiros colocados no campeonato estarão na disputa do Q2. Mas ambos têm um deficit considerável no tempo de volta que não pode ser ignorado.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) foi o sexto mais rápido, com seu companheiro de equipe Franco Morbidelli se juntando a ele no Q2 com a nona posição.

Fabio Quartararo impressionou os espectadores ao registrar o sétimo melhor tempo, apesar de uma violenta queda na brita no meio da sessão. Ele se levantou com dificuldade após a queda e passou alguns minutos cuidando do pulso esquerdo na garagem da Yamaha de fábrica antes de voltar à pista para melhorar seu tempo e garantir sua vaga no Q2.

Alex Márquez (Gresini Ducati) teve sorte de permanecer entre os 10 primeiros, apesar de ter sofrido uma queda faltando apenas alguns minutos para o fim. As bandeiras amarelas resultantes podem ter ajudado sua causa, assim como as causadas pelas quedas de Alex Rins (Yamaha) e Enea Bastianini (Tech3 KTM) no final da sessão.

Francesco Bagnaia contornou as bandeiras amarelas na segunda Ducati de fábrica e conseguiu se colocar na décima posição bem no final da sessão.

Fermin Aldeguer, vencedor do GP da Indonésia de 2025, passou por um dia de pesadelo que incluiu uma queda pela manhã, outra queda no início da sessão de treinos e, em seguida, um aparente problema técnico justamente quando era hora de acelerar para fazer voltas rápidas. Como era de se esperar, o piloto da Gresini não conseguiu chegar perto dos 10 primeiros e pode ter dificuldades para repetir suas conquistas de 2025 a partir daí.

A única Aprilia que não se destacou na sexta-feira foi a da equipe Trackhouse, pilotada por Ai Ogura, que sofreu uma queda pela manhã e não conseguiu encontrar velocidade e pista livre ao mesmo tempo.

Ele terá a companhia de Bastianini no Q1, que sofreu duas quedas na sessão da tarde e terá que se esforçar bastante para repetir um fim de semana como o que teve no Japão na última corrida.

Nos últimos minutos da sessão, Diogo Moreira também sofreu uma forte queda na curva 11 e não conseguiu melhorar sua volta, ficando 'preso' na 19ª posição.

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