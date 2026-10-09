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MotoGP GP da Indonésia

MotoGP: Raúl Fernández lidera TL2 em Mandalika com domínio da Aprilia; Moreira cai e é 19º

Todos os candidatos ao título passaram para a Q2 na Indonésia, mas Fernández parece ter recuperado sua melhor forma

Richard Asher
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

A Aprilia correspondeu às expectativas em Mandalika na sexta-feira, com Raúl Fernández quebrando o recorde da pista e liderando o TL2 da MotoGP.

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Apenas os pilotos da equipe de fábrica, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, conseguiram ficar a menos de meio segundo do piloto da Trackhouse, que se mostrou consistentemente rápido ao longo do dia na ilha de Lombok. 

Pedro Acosta (KTM) e Marc Márquez (Ducati) garantiram suas vagas no Q2 com o quarto e o quinto lugares, respectivamente, assegurando que os quatro primeiros colocados no campeonato estarão na disputa do Q2. Mas ambos têm um deficit considerável no tempo de volta que não pode ser ignorado.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) foi o sexto mais rápido, com seu companheiro de equipe Franco Morbidelli se juntando a ele no Q2 com a nona posição. 

Fabio Quartararo impressionou os espectadores ao registrar o sétimo melhor tempo, apesar de uma violenta queda na brita no meio da sessão. Ele se levantou com dificuldade após a queda e passou alguns minutos cuidando do pulso esquerdo na garagem da Yamaha de fábrica antes de voltar à pista para melhorar seu tempo e garantir sua vaga no Q2. 

 

Alex Márquez (Gresini Ducati) teve sorte de permanecer entre os 10 primeiros, apesar de ter sofrido uma queda faltando apenas alguns minutos para o fim. As bandeiras amarelas resultantes podem ter ajudado sua causa, assim como as causadas pelas quedas de Alex Rins (Yamaha) e Enea Bastianini (Tech3 KTM) no final da sessão.

Francesco Bagnaia contornou as bandeiras amarelas na segunda Ducati de fábrica e conseguiu se colocar na décima posição bem no final da sessão. 

Fermin Aldeguer, vencedor do GP da Indonésia de 2025, passou por um dia de pesadelo que incluiu uma queda pela manhã, outra queda no início da sessão de treinos e, em seguida, um aparente problema técnico justamente quando era hora de acelerar para fazer voltas rápidas. Como era de se esperar, o piloto da Gresini não conseguiu chegar perto dos 10 primeiros e pode ter dificuldades para repetir suas conquistas de 2025 a partir daí. 

A única Aprilia que não se destacou na sexta-feira foi a da equipe Trackhouse, pilotada por Ai Ogura, que sofreu uma queda pela manhã e não conseguiu encontrar velocidade e pista livre ao mesmo tempo.

Ele terá a companhia de Bastianini no Q1, que sofreu duas quedas na sessão da tarde e terá que se esforçar bastante para repetir um fim de semana como o que teve no Japão na última corrida.

Nos últimos minutos da sessão, Diogo Moreira também sofreu uma forte queda na curva 11 e não conseguiu melhorar sua volta, ficando 'preso' na 19ª posição.

 

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'28.725

   174.877 313
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+0.219

1'28.944

 0.219 174.446 316
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+0.481

1'29.206

 0.262 173.934 316
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+0.669

1'29.394

 0.188 173.568 318
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.701

1'29.426

 0.032 173.506 315
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.705

1'29.430

 0.004 173.498 314
7 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 21

+0.833

1'29.558

 0.128 173.250 312
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.847

1'29.572

 0.014 173.223 316
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+0.968

1'29.693

 0.121 172.990 313
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+1.061

1'29.786

 0.093 172.810 317
11 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 25

+1.151

1'29.876

 0.090 172.637 311
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 25

+1.158

1'29.883

 0.007 172.624 309
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+1.229

1'29.954

 0.071 172.488 316
14 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+1.312

1'30.037

 0.083 172.329 316
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+1.426

1'30.151

 0.114 172.111 312
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+1.427

1'30.152

 0.001 172.109 307
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+1.522

1'30.247

 0.095 171.928 317
18 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 23

+1.589

1'30.314

 0.067 171.800 317
19 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 19

+1.676

1'30.401

 0.087 171.635 317
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+1.941

1'30.666

 0.265 171.133 313
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+1.943

1'30.668

 0.002 171.129 316
22 Spain A. Espargaro Repsol Honda Team 41 Honda 18

+2.969

1'31.694

 1.026 169.214 315
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