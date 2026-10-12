MotoGP - Razgatlioglu volta à Turquia para exames no ombro após queda na Indonésia: "Espero não precisar de cirurgia"

Toprak Razgatlioglu fará uma ressonância magnética no ombro direito nesta segunda-feira para determinar se precisa de cirurgia, após uma queda feia durante o fim de semana do GP da Indonésia de MotoGP.

O piloto da Pramac foi arremessado violentamente da moto durante o último treino em Mandalika no sábado, com um forte impacto no asfalto e um deslocamento do ombro direito.

Razgatlioglu conseguiu recolocar o osso no lugar e participar das sessões restantes, se classificando como 19º, mesma posição na qual terminou a sprint. No entanto, a lesão começou a pesar durante o GP e ele foi obrigado a abandonar a prova após oito voltas.

Ele então revelou que continuou na corrida por escolha própria, pois a Pramac lhe deu a opção de desistir antes da largada. Porém, embora acreditasse que poderia superar a dor e voltar à pista, acabou não tendo força para terminar a corrida.

“Hoje meu maior problema foi o ombro, não a moto”, disse após a corrida. “No domingo de manhã senti meu ombro muito ruim. Sábado não foi tão mal, a corrida foi curta, mas quando acordei domingo senti muita dor e tinha menos movimento. Tomei o analgésico, mas a dor não é um grande problema. O maior problema é não ter força depois de o ombro ter ‘saído’".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Não sinto a força, especialmente na frenagem. A cada volta vou ficando mais em baixo, porque na principal curva à direita o ombro não tem força suficiente. Falei com a equipe e eles disseram que, se me sentisse mal, era para voltar ou não correr. Eu apenas disse: ‘por que estamos aqui?’. Se for possível pilotar, vou tentar dar o meu melhor. Eu estava apenas tentando", continuou. “Não sou um piloto estúpido. Se realmente me sentir mal, volto para a box, é fácil".

Apesar do desfecho, Razgatlioglu disse que não se arrepende de ter tentado correr, sugerindo que qualquer outro piloto teria desistido numa situação dessas: “Estou feliz por ter tentado. Foi muito difícil, a cada volta ficava pior. A mudança de direção era especialmente inacreditável. Da curva 7 para a 8 e da 13 para a 14. Normalmente, quando o ombro sai do lugar nenhum piloto pilota a moto. Estou apenas tentando".

Visita à Turquia para exames

Razgatlioglu admitiu algumas preocupações depois de sentir como se o ombro tivesse se deslocado novamente durante a corrida de domingo. Ele está retornando à Turquia, seu país natal, onde os médicos farão um exame completo no ombro direito para determinar se a cirurgia é necessária.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“No sábado fiz a classificação, não foi tão mal. Na sprint eu estava apenas lutando. Mas na corrida longa a sensação mudou muito, porque quando mexo um pouco o ombro sinto como se tivesse saído [do lugar] outra vez. Foi muito estranho", explicou no domingo.

“Temos uma semana livre e vou voltar para a Turquia na segunda-feira; vou fazer a ressonância magnética imediatamente para verificar o ombro. Espero não precisar de cirurgia e que o descanso seja suficiente para a próxima corrida. Acho que no próximo fim de semana voltarei mais forte do que hoje, mas veremos. Preciso apenas descansar"

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