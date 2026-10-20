MotoGP reafirma às equipes intenção de realizar GP do Catar apesar de incertezas na região

A Associação das Equipes de MotoGP informou às equipes que pretende seguir em frente com o GP do Catar, que ocorrerá daqui a três semanas, apesar da situação instável no Oriente Médio.

A corrida, originalmente marcada para abril, foi adiada para os dias 6 a 8 de novembro após o início da guerra na região no final de fevereiro.

O conflito continua em andamento e a maioria dos países europeus está aconselhando seus cidadãos a adiarem qualquer viagem ao Catar, embora a situação já não seja tão intensa quanto era durante as fases iniciais.

No entanto, o MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), promotor do Campeonato Mundial, considera as garantias recebidas das autoridades do Catar e do promotor local suficientes para assegurar a segurança do evento. A etapa será a última de uma rodada tripla, que inclui o GP da Austrália e o GP da Malásia na semana seguinte.

A 15 dias da montagem do paddock da MotoGP no circuito de Losail, nos arredores da capital Doha, a Associação Internacional de Equipes de Corrida de Pista (IRTA) enviou um e-mail a todas as equipes para informá-las de sua intenção de realizar a corrida.

Na mensagem, a IRTA ressaltou que o promotor local desenvolveu um plano de contingência específico, complementado pelas orientações que a MGPSEG está recebendo.

O órgão que representa as equipes também deixa claro que está em contato com as embaixadas relevantes e que nenhuma delas recomendou uma mudança de abordagem.

Nas últimas semanas, as equipes realizaram inúmeras reuniões com os executivos seniores do campeonato, que reiteraram consistentemente sua intenção de realizar a corrida. Nesse sentido, vale destacar a mudança de posição adotada pela Yamaha e pela Honda, as duas fabricantes japonesas, que inicialmente se opunham firmemente a enviar qualquer pessoa para uma zona de conflito.

O caso da Yamaha é particularmente significativo: há quase dois meses, a fabricante instruiu sua equipe de logística a buscar rotas aéreas alternativas para todo o seu pessoal, a fim de evitar que viajasse pela região afetada. Resta saber quais medidas as empresas envolvidas no campeonato tomarão, considerando que suas políticas internas proíbem os funcionários de viajar para territórios considerados instáveis.

Os pilotos, por sua vez, estão divididos entre aqueles que têm receio de ter que viajar para Doha — que constituem a grande maioria — e aqueles que não expressaram reservas quanto à viagem.

O Motorsport.com apurou que 75% do grid prefeririam evitar correr lá, enquanto o quarto restante é a favor de seguir em frente com a corrida. O próximo momento decisivo ocorrerá na quinta-feira, quando os pilotos forem questionados sobre o assunto em Phillip Island.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Durante o diálogo em andamento entre a MGPSEG e as equipes, tanto o CEO Carmelo Ezpeleta quanto seu filho Carlos, vice-CEO do campeonato, destacaram a mensagem recebida do governo do Catar, que afirmou que o Aeroporto Internacional de Hamad está operando normalmente e em plena capacidade.

“Estamos acompanhando a situação de perto. Planejamos viajar para o Catar, mas, obviamente, a segurança e o bem-estar de todo o pessoal e dos fãs são nossa prioridade máxima. Continuamos acompanhando os desdobramentos”, disse Ezpeleta na Indonésia.

O circuito de Losail também está programada para sediar a Fórmula 1 de 27 a 29 de novembro.

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