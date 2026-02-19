A mudança do GP da Austrália de MotoGP de Phillip Island para Adelaide está causando um grande impacto para além do país da Oceania. Pela primeira vez na era moderna, o Mundial terá uma corrida em um circuito de rua a partir de 2027 e, segundo o MotoGP Sports Entretainment Group (ex-Dorna Sports), o foco agora está em buscar o máximo de segurança.

No entanto, o fato de Phillip Island não ser apenas uma pista tradicional, mas também uma das favoritas do calendário entre os pilotos, incomoda muitos. Até mesmo as lendas do esporte discordam dessa decisão.

“Por que a MotoGP deveria retirar do calendário justamente sua melhor pista?”, escreveu Casey Stoner, que venceu seis vezes em Phillip Island. “Cada um pode julgar por si mesmo.”

Wayne Gardner, que venceu sua corrida de casa em 1989 e 1990, também não poupa críticas. “Acabei de saber da notícia e, sinceramente, não estou surpreso. Isso já vinha se desenrolando há anos”, disse ele em entrevista à ABC Radio.

“O governo de Vitória tem a reputação de ganhar projetos, perdê-los, revivê-los e fracassar novamente – é uma espécie de altos e baixos. Isso é decepcionante. Eu nunca pensei que, após o sucesso inicial, passaria por algo assim novamente".

“Estou triste e decepcionado, mas os joguinhos do governo de Vitória e da AGPC [Australian Grand Prix Corporation - responsável pela organização dos GPs da Austrália de F1 e MotoGP] não me surpreendem”, acrescenta Gardner. “Meu nome está em toda parte. É claro que isso é uma honra. Seria de se esperar que eles pelo menos me convidassem para conversar com as pessoas".

“Em vez disso, eles simplesmente abusam da minha história e não querem pagar por isso.” Quando questionado se ele planeja remover o busto em sua homenagem que fica na pista, ele responde com raiva: “Eles podem enfiar a estátua em outro lugar".

Adelaide é segura o suficiente para as motos?

Haverá mais uma corrida em Phillip Island antes da mudança para Adelaide. A antiga pista de F1 tinha 3.780 metros de extensão e foi reduzida para 3.219 em 1999. Categoria mais tradicional do país, a V8 Supercars utiliza esse traçado.

Na apresentação da pista de MotoGP, foi mostrada uma extensão de 4.195 metros e 18 curvas. A reta de largada e chegada também será transferida para a Fullarton Road, no Victoria Park, transformando a curva 1 em um trecho fechado. Durante as obras, cerca de 45 árvores serão derrubadas.

No traçado apresentado, continua a ser utilizada uma parte da atual reta dos boxes, que conduz a uma versão aparentemente mais estreita da famosa chicane Senna, que faz a ligação com a Wakefield Road. A antiga seção com as curvas 4 a 6, que eram curvas de 90 graus e onde ocorreu a famosa colisão entre Michael Schumacher e Damon Hill em 1994, se tornará uma reta.

O traçado planejado para a pista de MotoGP em Adelaide Foto: Dorna Sports

Em seguida, volta-se ao antigo layout da F1, incluindo a reativação da Banana Bend, mas com uma chicane adicional. Segue-se a seção rápida com a Rundle Road e a Dequetteville Terrace (Brabham Straight). Entre elas, há a curva rápida à direita, onde Mika Häkkinen sofreu seu grave acidente em 1995. A curva fechada no final da longa reta tem 90 graus no novo layout, com o ponto de entrada antecipado no projeto.

O diretor esportivo da MotoGP, Carlos Ezpeleta, considera que a segurança do circuito urbano está garantida: “Eu diria que a pista é segura mesmo sem dispositivos de segurança temporários adicionais, como cercas de ar. É o que mostram nossos cálculos".

“Para nós, a segurança não é algo subjetivo. Medimos tudo em detalhes, matematicamente, com ferramentas que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Estamos realmente muito satisfeitos com a solução final aqui. Acredito que será algo muito especial".

O piloto da MotoGP Jack Miller também não está preocupado: “Na verdade, não é um circuito de rua. Quero dizer, é um circuito de corrida que será instalado no meio da cidade. Acho que o termo circuito de rua é um pouco mal interpretado".

Sobre a segurança da pista, ele acrescenta: “Não haverá nenhum muro de concreto com uma barreira de ar muito próximo. Confio plenamente no Carlos e nos seus cálculos. É claro que sempre existe a preocupação de bater em um muro se os freios falharem ou algo der errado, mas em um acidente normal isso não deve acontecer".

