Um mês após sua lesão no preparativo para as 8 Horas de Suzuka, Luca Marini estará de volta à Honda RC213V de fábrica para um teste particular da MotoGP de dois dias no circuito de Brno, na República Tcheca.

O histórico da fratura de Luca Marini começou na viagem para o Japão, no final de maio, para um teste de dois dias com a equipe de enduro da Honda que participará das 8 Horas de Suzuka no início de agosto.

A intenção do italiano, que está em sua segunda temporada com a HRC este ano e está negociando sua renovação, era ver se ele poderia se adaptar ao tamanho da moto das 8 Horas, que foi projetada com base nas medidas do piloto japonês Takumi Takahashi, que é claramente mais baixo do que o meio-irmão de Valentino Rossi, que tem pouco menos de 1,90 metro de altura.

Esse teste não foi bem-sucedido devido às medidas da motocicleta, mas Marini tentou um segundo dia de testes em Suzuka pedindo algumas pequenas modificações. No entanto, por azar, o italiano caiu na curva 1 da pista japonesa, sofrendo fraturas graves. Marini ficou internado no hospital no Japão por dez dias com um pneumotórax e vários hematomas, o que inicialmente sugeria uma lesão muito mais grave.

No final, a recuperação do piloto foi drasticamente encurtada e na terça-feira (1º), 33 dias após o acidente, ele participará de um teste particular no Brno Autodrom, que retorna ao calendário da MotoGP este ano com o GP da República Tcheca no fim de semana de 20 de julho.

Marini, que foi liberado pelos médicos para participar do teste, espera poder voltar na próxima semana no GP da Alemanha, se tudo correr bem.

Com esse teste, a Honda evitará ter que organizar um teste privado de um dia para o piloto, como permitem os regulamentos atuais após o pedido da Aprilia para uma mudança devido à lesão de longa duração de Jorge Martin.

Honda e Yamaha farão testes privados em Brno

O teste, programado para os dias 1 e 2 de julho (terça e quarta-feira desta semana), é um teste privado e apenas os dois fabricantes japoneses, Honda e Yamaha, podem participar devido ao regulamento de concessões da MotoGP.

Todas as equipes devem indicar, no início do ano, três circuitos nos quais realizarão seus testes privados, exceto para a faixa D de concessões, em que os fabricantes japoneses são livres para fazê-lo no circuito de sua escolha.

Inicialmente, para esses testes, além de Luca Marini, seu companheiro de equipe Joan Mir, que atualmente está em dúvida após a grave queda no domingo, quando colidiu com a moto caída de Fermín Aldeguer, estava programado para ir à pista.

Mir foi submetido a uma tomografia computadorizada na segunda-feira, que descartou qualquer fratura na clavícula, mas ele está sentindo muita dor e os médicos o aconselharam a descansar, pelo menos nas próximas 24 horas.

A Yamaha contará com a presença de Alex Rins e do piloto da Pramac, Miguel Oliveira. Fabio Quartararo estava inicialmente previsto para correr, mas sem grandes desenvolvimentos para testar, foi decidido que o francês deveria descansar. Esses testes serão realizados, conforme exigido pelos regulamentos, fora dos 15 dias anteriores ao GP em Brno.

