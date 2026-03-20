Jorge Martín tem muito bem definido seu objetivo na temporada 2026 da MotoGP: vencer. E o campeão de 2024 já começa a mirar para além deste fim de semana, após ver a boa performance de todo o esquadrão da Aprilia na Tailândia.

A categoria rainha das motos desembarca no Brasil neste fim de semana para a segunda etapa do calendário, após passar pela Tailândia. Nesta quinta-feira, durante o dia de mídia, Martín falou exclusivamente ao Motorsport.com Brasil.

Campeão em 2024, superando o italiano Pecco Bagnaia da Ducati, o 2025 do espanhol foi extremamente complicado, marcado por diversas quedas que acabaram acarretando em múltiplas lesões - principalmente no punho esquerdo e na clavícula.

Mesmo voltando a correr, as dores durante o dia a dia seguiram e limitaram a performance de Martín durante a temporada. Por isso, ele optou por fazer uma nova cirurgia de revisão em dezembro de 2025. Alguns procedimentos adicionais ainda foram realizados no início deste ano e fizeram com que o piloto da Aprilia perdesse a pré-temporada da MotoGP.

Questionado pelo Motorsport.com Brasil como se sentia após correr na Tailândia, na abertura da temporada, Martín declarou estar quase 100% fisicamente e afirmou se sentir mais confiante para pilotar no Brasil do que estava na prova anterior.

"Me sinto 95%. Na Tailândia talvez eu estivesse 85% e agora, 95% e ainda estou trabalhando nisso. Eu estava voltando para casa depois da etapa passada e estava me sentindo multo melhor do que quando comecei este ano. É um processo. O lado físico está ficando muito melhor do que estava no último ano, então, estou muito feliz com a minha decisão de fazer a cirurgia."

Para o fim de semana no Brasil, o espanhol acredita ser capaz de entrar na luta pela vitória. Vale destacar que na corrida realizada no circuito de Chang, ele foi o quarto colocado.

"Estou aqui para fazer meu melhor. Estou aqui para tentar ganhar. E, sim, talvez antes, na Tailândia, fosse impossível, eu não estava pensando nisso, mas agora acho que há uma chance. Não sei, vou tentar ir dia após dia, tentar somar o máximo de pontos que eu posso."

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