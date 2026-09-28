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MotoGP: Red Bull volta à Honda em 2027 e força fim de contrato de Quartararo com Monster

Marca de bebidas energéticas voltará a patrocinar a equipe de fábrica HRC, com maior presença na carenagem, encerrando parceria histórica do francês

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Honda e a Red Bull chegaram a um acordo para que a marca de bebidas energéticas retorne como patrocinadora de sua equipe oficial de MotoGP a partir do próximo ano, uma decisão que forçará Fabio Quartararo a encerrar sua longa parceria com a concorrente Monster.

O editor recomenda:

O mercado antes da próxima temporada não só sofreu mudanças em termos de pilotos, mas também na área de patrocínios, com algumas decisões previsíveis e outras bem mais surpreendentes.

Enquanto a Monster ainda não decidiu se vai reduzir sua presença na Yamaha ou desaparecer completamente das carenagens das M1 de fábrica, outro acordo menos previsível entrará em vigor na próxima temporada: a Red Bull retornará como patrocinadora da equipe de fábrica da Honda na MotoGP, conforme revelou no último sábado o site GPone, site-irmão do Motorsport.com.

Ao mesmo tempo, o Motorsport.com apurou que o retorno da marca de bebidas energéticas à HRC terá uma consequência particularmente marcante: Quartararo, que foi escolhido para se tornar o 'símbolo' da fabricante japonesa, será forçado a deixar a Monster, concorrente direta da Red Bull, com a qual mantém uma relação próxima desde que estreou na MotoGP em 2019. A partir de janeiro, o francês passará a integrar o elenco de atletas da Red Bull.

Na verdade, o Motorsport.com apurou que a Honda teve que arcar com a indenização estipulada no contrato de Quartararo com a Monster, que se estendia para além de 2026. A expectativa é que o campeão de 2021 exiba o logotipo pela primeira vez em seu novo protótipo durante o teste em Valência, na terça-feira seguinte ao término do campeonato de 2026.

O retorno da Red Bull à Honda se tornará visível quatro anos depois que a empresa de bebidas decidiu interromper a parceria com a HRC, invocando uma cláusula em seu acordo com a fabricante japonesa que lhe permitia rescindir caso Marc Márquez deixasse a Honda.

No final de 2023, o multicampeão mundial chegou a um acordo com a Honda para renunciar ao último ano, 2024, do contrato de quatro anos que havia assinado, e se juntou à Gresini, no primeiro passo de uma jornada que o levaria a conquistar o título da MotoGP com uma Ducati em 2025.

Presença mais marcante na moto

Red Bull branding on a previous version of the RC213V

A marca Red Bull em uma versão anterior da RC213V

Foto: Repsol Media

Motorsport.com apurou que o logotipo da empresa terá uma presença consideravelmente mais marcante do que durante sua passagem anterior pela HRC, quando aparecia basicamente na parte inferior da carenagem e no para-lama dianteiro.

A Red Bull e a Monster vêm disputando a visibilidade oferecida pela MotoGP há algum tempo. Atualmente, a Monster é a patrocinadora master das equipes oficiais da Yamaha e da Aprilia, além de ter uma presença significativa na Ducati. A Red Bull, por sua vez, continua envolvida apenas com a KTM.

Há, no entanto, muitos sinais de que o equilíbrio de forças poderá mudar em breve, se levarmos em conta a retomada da parceria entre a Honda e a Red Bull para 2027.

Ainda mais considerando que o contrato da Ducati com a Monster expira no final da próxima temporada e que, em 2027, a formação de pilotos da equipe de fábrica será composta por Márquez e Pedro Acosta, duas figuras cujas carreiras estão intimamente ligadas à Red Bull.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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