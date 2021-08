MotoGP: Relembre as 10 maiores vitórias de Valentino Rossi

10: GP da Holanda 1997 (125cc) 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Com 1,81cm, Valentino Rossi não tinha um físico que lhe desse vantagem na categoria menor do mundial. Longe disso. Porém, contrariando os prognósticos, em uma época em que pilotos faziam carreira nas 125cc, o 46 em seu segundo ano simplesmente dominou o mundial, conquistando 11 vitórias em 15 provas. A mais sensacional delas ocorreu na Holanda (onde venceu mais nove vezes até hoje). Ele parecia caminhar para o triunfo fácil, até que seu freio superaqueceu devido à alta temperatura do ar e pelo fato de Rossi ter optado correr com uma calota no disco. A cinco voltas do fim, Valentino reajustou seu manete de freio no meio da reta dos boxes para resfriar o disco e caiu para oitavo lugar. Na última volta ele foi de quarto para primeiro e venceu a corrida depois de recuperar a temperatura ideal do disco.

9: GP da Espanha 2016 2 / 10 Foto de: Michelin Sport Rossi nunca foi um piloto de dominar corridas. O italiano nunca foi um exímio classificador e nunca teve a largada como um de seus pontos fortes. Porém, em Jerez de la Frontera em 2016 o 46 brilhou de maneira especial. Ele arrancou de Jorge Lorenzo a pole position no sábado, largou bem e liderou todas as voltas da prova antes de confirmar a vitória. Lorenzo bem que tentou passar Rossi na segunda volta, mas tomou um ‘X’ instantâneo do Doutor, que naquele dia garantiu seu primeiro e único Grand Slam no mundial aos 37 anos de idade e depois da traumática perda do título no fim de 2015.

8: GP da Alemanha 2006 3 / 10 Foto de: Team Gresini Uma semana depois do título italiano na Copa do Mundo de 2006, Rossi saia de um distante décimo lugar no grid. Depois de duas voltas ele já era sexto, e na décima assumiu o quarto posto para entrar em uma batalha de foice nas últimas 20 voltas com Marco Melandri, Nicky Hayden e Dani Pedrosa. A prova foi tão próxima que os quatro chegaram separados por apenas 0s307. Na celebração, Rossi utilizou a camisa da Azzurra de seu grande amigo Marco Materazzi, grande protagonista da partida na semana anterior em Berlim.

7: GP da Espanha 2005 4 / 10 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Depois de dar à Yamaha o título um ano antes, Rossi mostrou a garra com a qual defenderia o mundial logo na primeira etapa de 2005. O rival da vez era Sete Gibernau, com quem Rossi havia brigado no fim de 2004 por desavenças no GP do Catar. Gibernau tinha um grande ritmo de prova em Jerez, mas Rossi o acompanhou. Eles já tinham 20s para o resto quando começaram lutar de fato pela vitória. O 46 passou o espanhol a três voltas do fim e tentou escapar, mas errou na última volta. Gibernau deu o troco, entretanto Rossi foi com tudo para cima dele. Vale tomou um X do espanhol a três curvas do fim e na última apostou tudo: freou mais tarde aproveitando uma brecha e acabou se tocando com Sete, que saiu da pista. Rossi venceu a batalha, que naquela oportunidade afundou o psicológico do rival, já que Gibernau jamais conseguiu outra vitória na carreira. Ah, sim: a segunda Yamaha na classificação final da prova foi o companheiro de Rossi, Colin Edwards, a 37s de Valentino e em nono lugar.

6: GP da Holanda 2007 5 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing Sofrendo com o mau rendimento dos pneus Michelin na classificação chuvosa, Rossi conseguiu apenas o 11º lugar no grid. Mas o que se viu na prova foi uma das melhores apresentações do italiano, que naquele ano foi seguidamente atrapalhado pelas limitações de seu equipamento. Um a um ele venceu seus adversários e no fim conseguiu abrir uma boa vantagem do segundo, Casey Stoner, para vencer a corrida com certa tranquilidade. A destacar também a pintura comemorativa e retrô de relançamento do Fiat 500 com a qual o Doutor correu nesta prova.

5: GP da África do Sul 2004 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Depois de uma saída tumultuada e surpreendente da Honda no fim de 2003, Rossi correu com uma missão em 2004: mostrar para sua antiga fabricante que quem fazia a diferença era ele, e não a moto. O 46 cravou a pole position logo na primeira etapa na África do Sul frente aos principais pilotos da Honda, Max Biaggi e Sete Gibernau. Na corrida, o espanhol ficou para trás e deixou a disputa pela vitória entre os rivais italianos. Os pilotos duelaram ferozmente pelo triunfo na pista de Welkom, e Rossi se deu melhor. Ele passou por Max a duas voltas do fim e encerrou um jejum de 18 GPs da Yamaha sem vencer logo em sua estreia.

4: GP da Catalunha 2009 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Em casa e usando uma decoração especial do Barça no capacete, Jorge Lorenzo tinha nas mãos a possibilidade e ganhar uma batalha importante frente a Rossi pelo título em 2009. Ele foi o pole por apenas 0s003 à frente ao italiano, e na corrida o duelo foi doméstico entre os dois. As três últimas voltas foram de arrepiar, com ambos trocando de posição por diversas vezes. No final quem parecia na pior era o Doutor, que tentou passar Lorenzo por duas vezes no último giro e se viu em segundo no sinuoso último trecho da pista. No entanto, ele não se deu por vencido, arriscou passar Jorge na última curva – nem de longe tida como ponto de ultrapassagem – e roubou o doce da boa do 99 no último momento possível. Dizer o quê? Simplesmente mágico.

3: GP da Argentina 2015 8 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP Tida como ponto inicial da animosidade entre Rossi e Márquez, a prova de Termas de Rio Hondo em 2015 mostrou o instinto assassino do 46. Saindo de oitavo no grid, ele escolheu o pneu extra duro para a corrida, enquanto que Márquez – pole position – optou pelo pneu duro para abrir no início do GP. Mas a tática de Rossi de escolher o composto com o qual conseguiria fazer a corrida em menos tempo começou a dar certo a partir da metade. Ele cortou uma vantagem que chegou a ser de 7s para o espanhol, que foi ultrapassado por ele a duas voltas do fim. Marc não aceitou a derrota iminente e acabou caindo enquanto tentava revidar o ataque no 46, forçando um ‘X’ impossível na saída da curva 5. Rossi seguiu e faturou um brilhante triunfo.

2: GP da Austrália 2003 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nos primeiros anos de sua carreira, Rossi sobrava na turma. Duvida? Em Phillip Island em 2003 ele liderava a corrida após um início de prova agitado, no qual por um descuido ultrapassou Marco Melandri em uma zona de bandeira amarela. Na Inglaterra, no mesmo ano, Rossi havia perdido uma vitória por ter cometido a mesma infração, após ter 10s acrescidos a seu tempo de prova depois do GP. Na Austrália, a punição de 10s chegou ainda durante a corrida. Com isso, o Doutor - informado por seu time - usou tudo o que tinha para abrir vantagem para a concorrência. Ele quebrou o recorde da pista por diversas vezes e conseguiu abrir 15s2 para Loris Capirossi (segundo colocado) em 15 voltas, ficando assim com a vitória - a mais bela de um ano em que foi ao pódio em todas as corridas.