A MotoGP anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato com o Sachsenring para seguir realizando o GP da Alemanha até 2031, aumentando em cinco anos o acordo atual, que era válido até 2026. A novidade vem em meio a reclamações dos pilotos sobre duas áreas da pista que precisam ser melhoradas.

O GP da Alemanha é uma das provas mais tradicionais do calendário da MotoGP, integrando o Mundial desde o início dos anos 1950. Mas o Sachsenring assumiu o posto em 1998, ficando de fora apenas em 2020 por conta da pandemia.

Porém, nos últimos anos, os pilotos vêm criticando a configuração do circuito, afirmando que a pista é perigosa, cobrando melhorias de segurança como a remoção de alguns muros. No último fim de semana, o maior problema foi a curva 1, com vários acidentes só no domingo (Johann Zarco, Lorenzo Savadori, Joan Mir, Ai Ogura) mesmo em uma prova de pista seca, por conta da chuva no dia anterior.

No sábado de classificação e corrida sprint, com pista bastante molhada, o maior acidente do fim de semana, o de Franco Morbidelli ocorreu na curva 13.

"A MotoGP em Sachsenring é o evento nacional de esporte a motor mais importante, com mais de 250.000 fãs", disse Gerd Ennser, presidente da ADAC Sport. "Nosso objetivo é dar continuidade a essa história de sucesso e chegamos a um acordo antecipado com a MotoGP para garantir que o GP seja realizado em Sachsenring a longo prazo. O evento goza de enorme popularidade em toda a região".

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, comentou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar que vamos correr na Alemanha até 2031. É um mercado importante para a MotoGP e um evento fantástico para os fãs que se juntam a nós para quebrar recordes ano após ano. Estamos ansiosos para estabelecer novos marcos junto com o promotor, e gostaríamos de agradecer a eles e ao Governo da Saxônia por seu compromisso com a MotoGP. Também gostaríamos de agradecer aos fãs por fazerem deste um evento tão incrível".

Sachsenring celebrará um aniversário especial em 2027: o de 100 anos desde sua primeira corrida. Durante esse século, conseguiu sediar corridas por várias temporadas, mas o circuito original precisou de uma grande reforma, que foi realizada em 1995, três anos antes de fazer parte do Mundial, para nunca mais sair.

A próxima edição, o GP da Alemanha de MotoGP, em 2026, será realizada de 10 a 12 de julho. Com isso, Sachsenring terá um contrato como Le Mans, Valência e Barcelona, que também foram renovados nos últimos meses.

