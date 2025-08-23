Francesco Bagnaia teve mais um sábado desastroso na temporada 2025 da MotoGP. Após cair no Q1 da classificação, o bicampeão não conseguiu melhorar uma posição por si só na corrida sprint, terminando em 13º apenas por conta dos abandonos e a quase 15s do companheiro de Ducati, Marc Márquez, em uma prova de apenas 13 voltas e 52km de extensão.

Mais uma vez, Pecco disse à mídia que estava passando por "um dos piores momentos da minha carreira esportiva", uma declaração que provocou perguntas sobre se ele estava perdendo a confiança em si mesmo e em seu trabalho com a equipe na qual é bicampeão de MotoGP.

"Acho que sou uma das pessoas mais confiantes do mundo, por isso não acho que tenha esse tipo de problema", ele cortou essa via de conversa.

"Sei perfeitamente que é um momento difícil e admito isso sem hesitação", acrescentou. "Estamos trabalhando para encontrar uma solução, e vamos encontrá-la, porque estou convencido de que vamos encontrá-la. Só precisamos ver se conseguiremos fazer isso este ano, porque é crucial estabelecer as bases para a próxima temporada. É um período complicado e difícil, mas normalmente você só pode aprender com momentos como esse", ele tentou ser positivo, enquanto ainda esperava fazer as mudanças necessárias para o próximo ano.

Francesco Bagnaia, da Ducati Team, ficou preso no Q1 pela primeira vez nesta temporada. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Uma declaração que imediatamente provocou especulações sobre a troca de motos em 2026, trazendo de volta o ano de 2024.

"Quero acabar com essa especulação, porque essas são coisas que estão saindo das mídias sociais. Do que estamos falando?", disse ele. "No momento, é fácil; obviamente, eu escolheria a GP24. Mas, na época em que a escolha teve de ser feita, eu não era capaz de entender seu verdadeiro potencial, mas agora não há como voltar atrás", resignou-se.

Tendo chegado ao fundo do poço, Bagnaia precisa sair do buraco, o que precisa ser entendido é se isso será alcançado com uma mudança radical ou aos poucos.

"Eu fui passo a passo no início do ano, e aqui há uma grande mudança. Aproveitamos o melhor fim de semana para provar isso, porque é onde temos mais dificuldades", revelou. "Hoje demos um pequeno passo à frente, o que me ajudará em outros circuitos com menos zonas de frenagem como este", acrescentou.

Bagnaia não é de se esconder ou fugir de perguntas, e entende que é difícil compreender uma diferença tão grande com seu vizinho de pit lane, uma situação para a qual os técnicos da Ducati não estão lhe dando uma resposta clara.

"Estamos trabalhando como sempre; a diferença é que agora está mais complicado porque meu companheiro de equipe está obtendo resultados fantásticos", disse ele.

"Na verdade, ele é o melhor piloto que já pilotou uma Ducati em termos de resultados. Portanto, é complicado para eles, porque temos a mesma moto, mas as motos reagem de forma muito diferente à pilotagem. A deles fica parada na frenagem, enquanto a minha se move muito, mas as motos são semelhantes, então é complicado para eles também", disse ele, referindo-se aos técnicos.

Sobre essa semelhança com as motos, perguntaram a Pecco se era impossível tentar ter a mesma configuração ou acerto de Márquez.

"Ele tem mais ou menos o mesmo acerto que usou no ano passado, partindo de uma base nossa, resultado da experiência adquirida ao longo dos anos. A sensação é boa, por isso ele ainda a está usando, com razão. Marc é um piloto que sempre disse que não gosta de mexer na moto e que prefere se adaptar".

O que Pecco absolutamente descarta é experimentar a GP24 novamente, nem que seja para saber se, para suas características de pilotagem, ela é melhor do que a GP25.

"Se eu não puder usá-la na corrida, não há motivo para testá-la. Sei perfeitamente que a sensação é melhor, então não preciso provar isso", disse ele.

