Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

Antonelli pressionado, Ferrari apostando tudo e regras polêmicas: No que ficar de olho no GP da Itália de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
Antonelli pressionado, Ferrari apostando tudo e regras polêmicas: No que ficar de olho no GP da Itália de F1

MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027

F1 - Ben Sulayem rebate críticas a comissários: "Também acham que FIA é contra britânicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Ben Sulayem rebate críticas a comissários: "Também acham que FIA é contra britânicos"

F1: Mercedes não terá atualização de motor do ADUO em Monza; entenda planejamento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Mercedes não terá atualização de motor do ADUO em Monza; entenda planejamento

F1: Red Bull confirma ausência de Hadjar em Monza; Lawson será companheiro de Verstappen e Tsunoda estará na RB

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Red Bull confirma ausência de Hadjar em Monza; Lawson será companheiro de Verstappen e Tsunoda estará na RB

F1: Ferrari confirma atualização do motor via ADUO para GP da Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari confirma atualização do motor via ADUO para GP da Itália
MotoGP GP de Aragón

MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027

Categoria rainha divulgou plano com datas reduzidas, com seis dias de treinos no total — e apenas quatro para os pilotos veteranos com as novas motos 850cc

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP anunciou as datas dos testes de pré-temporada de 2027, à medida que o campeonato se prepara para a transição para novos regulamentos técnicos das motos 850cc. A categoria rainha realizará três testes oficiais entre janeiro e fevereiro, com Sepang e Buriram novamente escolhidos como sede das sessões antes do início da campanha do próximo ano.

O editor recomenda:

Apesar das mudanças radicais planejadas para o motor, o chassi e a eletrônica, bem como da introdução de um novo fornecedor de pneus, a Michelin, as montadoras terão um dia a menos de testes no total para se prepararem para a nova temporada.

A pré-temporada terá início com o Shakedown em Sepang nos dias 29 e 30 de janeiro, que será restrito apenas a pilotos de teste e estreantes. 

Em seguida, ocorrerá imediatamente o teste principal na Malásia, que estará aberto a todos os pilotos e terá duração de dois dias - em vez de três, como nos últimos anos -, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Um ponto crucial é que não haverá intervalo entre as duas sessões, o que significa que alguns pilotos estarão na pista por quatro dias consecutivos.

Mais dois dias de testes acontecerão em Buriram nos dias 6 e 7 de fevereiro, oferecendo às equipes uma última oportunidade de testar seus novos protótipos de 850cc na pista antes do início da temporada.

O intervalo entre os testes de Sepang e Buriram foi significativamente reduzido este ano, deixando pouco ou nenhum espaço para que os fabricantes introduzam melhorias com base no que descobriram sobre suas motos na Malásia.

Enquanto isso, o evento oficial de lançamento da temporada acontecerá no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro, marcando o início cerimonial da nova era da MotoGP. 

A categoria ainda não divulgou o calendário completo para 2027, com a situação no Oriente Médio contribuindo para os atrasos. No entanto, já foi confirmado que a nova temporada terá início com o GP da Tailândia, de 5 a 7 de março.

É importante observar que Sepang não seria a primeira oportunidade para as equipes testarem suas motos de 2027 com suas novas formações. Como é tradição, um teste de um dia seguirá a etapa final em Valência, ocorrendo no dia 1º de dezembro no Circuito Ricardo Tormo. 

Calendário da pré-temporada da MotoGP em 2027

  • Shakedown em Sepang: 29 a 30 de janeiro
  • Teste em Sepang:  31 de janeiro a 1º de fevereiro
  • Teste em Buriram: 6 a 7 de fevereiro
  • Lançamento da temporada: 21 de fevereiro

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Catar se diz "seguro" e mantém preparativos para F1 e MotoGP

Principais comentários
Mais de
Rachit Thukral

MotoGP - Bagnaia afirma estar "humilhado" após Aragón e desabafa: "Não vejo saída"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP - Bagnaia afirma estar "humilhado" após Aragón e desabafa: "Não vejo saída"

MotoGP: Márquez, Bezzecchi e Acosta falam sobre duelo intenso pela vitória em Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez, Bezzecchi e Acosta falam sobre duelo intenso pela vitória em Aragón

MotoGP: Márquez revela "erro grave" que dificultou vitória no GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Márquez revela "erro grave" que dificultou vitória no GP de Aragón

Últimas notícias

F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris cria própria equipe de corrida para categorias de base; saiba mais

MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Vaga de Moreira na equipe de fábrica da Honda está "praticamente confirmada", diz jornalista

Antonelli pressionado, Ferrari apostando tudo e regras polêmicas: No que ficar de olho no GP da Itália de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
Antonelli pressionado, Ferrari apostando tudo e regras polêmicas: No que ficar de olho no GP da Itália de F1

MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027