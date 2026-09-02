MotoGP revela calendário de testes de pré-temporada de 2027

A MotoGP anunciou as datas dos testes de pré-temporada de 2027, à medida que o campeonato se prepara para a transição para novos regulamentos técnicos das motos 850cc. A categoria rainha realizará três testes oficiais entre janeiro e fevereiro, com Sepang e Buriram novamente escolhidos como sede das sessões antes do início da campanha do próximo ano.

Apesar das mudanças radicais planejadas para o motor, o chassi e a eletrônica, bem como da introdução de um novo fornecedor de pneus, a Michelin, as montadoras terão um dia a menos de testes no total para se prepararem para a nova temporada.

A pré-temporada terá início com o Shakedown em Sepang nos dias 29 e 30 de janeiro, que será restrito apenas a pilotos de teste e estreantes.

Em seguida, ocorrerá imediatamente o teste principal na Malásia, que estará aberto a todos os pilotos e terá duração de dois dias - em vez de três, como nos últimos anos -, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Um ponto crucial é que não haverá intervalo entre as duas sessões, o que significa que alguns pilotos estarão na pista por quatro dias consecutivos.

Mais dois dias de testes acontecerão em Buriram nos dias 6 e 7 de fevereiro, oferecendo às equipes uma última oportunidade de testar seus novos protótipos de 850cc na pista antes do início da temporada.

O intervalo entre os testes de Sepang e Buriram foi significativamente reduzido este ano, deixando pouco ou nenhum espaço para que os fabricantes introduzam melhorias com base no que descobriram sobre suas motos na Malásia.

Enquanto isso, o evento oficial de lançamento da temporada acontecerá no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro, marcando o início cerimonial da nova era da MotoGP.

A categoria ainda não divulgou o calendário completo para 2027, com a situação no Oriente Médio contribuindo para os atrasos. No entanto, já foi confirmado que a nova temporada terá início com o GP da Tailândia, de 5 a 7 de março.

É importante observar que Sepang não seria a primeira oportunidade para as equipes testarem suas motos de 2027 com suas novas formações. Como é tradição, um teste de um dia seguirá a etapa final em Valência, ocorrendo no dia 1º de dezembro no Circuito Ricardo Tormo.

Calendário da pré-temporada da MotoGP em 2027

Shakedown em Sepang: 29 a 30 de janeiro

Teste em Sepang: 31 de janeiro a 1º de fevereiro

Teste em Buriram: 6 a 7 de fevereiro

Lançamento da temporada: 21 de fevereiro

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