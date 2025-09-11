MotoGP revela que MotoE será colocada "em hiato" após 2025

A Dorna, dona dos direitos da MotoGP, e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciaram que a MotoE, categoria de máquinas totalmente elétricas na qual corre o brasileiro Eric Granado, entrará em hiato no final da temporada de 2025.

Os organizadores citaram o fracasso da MotoE em "ganhar tração suficiente sem a nossa base de fãs" e o limitado "desenvolvimento do mercado de motocicletas elétricas de alto desempenho" como os principais motivos por trás da decisão.

Nenhum cronograma foi fornecido para um possível retorno, com os organizadores afirmando apenas que "a MotoE será reconsiderado caso a relevância das motocicletas elétricas - ou qualquer outra tecnologia alternativa sustentável - aumente no futuro".

O anúncio foi feito na sexta-feira (11), antes da penúltima rodada do campeonato, neste fim de semana, em Misano, sem que fosse dado um prazo para um possível retorno.

"A MotoE proporcionou uma ação incrível na pista e coroou campeões e vencedores, desempenhando um papel valioso na missão da MotoGP de inovar, sem medo, e nunca se esquivar de encenar algo novo", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna.

"À medida que nos esforçamos continuamente para inovar dentro e fora da pista, devemos igualmente não ter medo de ouvir nossa base de fãs e os novos públicos com os quais buscamos nos conectar, e observar o desenvolvimento do mercado".

"Ao fazer isso, juntamente com a FIM, decidimos que é o momento certo para colocar a MotoE em um hiato no final desta temporada. Gostaríamos de agradecer a todos os pilotos e equipes, à Ducati, aos nossos parceiros e a todos os funcionários que tornaram a MotoE uma realidade desde a sua criação em 2019. Obrigado por se juntar a nós nesta valiosa jornada".

A MotoE foi lançada em 2019, com corridas realizadas nos finais de semana de corridas selecionadas do MotoGP. Ele enfrentou um grande revés pouco antes de seu início, depois que todas as motos foram destruídas em um incêndio no teste de Jerez.

A empresa italiana Energica foi inicialmente a fornecedora oficial de motocicletas da série, antes da Ducati assumir o controle em 2023, o mesmo ano em que foi elevada ao status de campeonato mundial.

Enquanto a MotoE está sendo colocada em pausa no próximo ano, a MotoGP receberá simultaneamente uma nova categoria de apoio na forma da Harley Davidson Bagger World Cup.

