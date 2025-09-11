Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP

MotoGP revela que MotoE será colocada "em hiato" após 2025

Categoria mundial de motos elétricas será suspensa após 2025 em meio à falta de crescimento da base de fãs e às mudanças no cenário automotivo

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Hector Garzo, Dynavolt Intact GP MotoE

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Dorna, dona dos direitos da MotoGP, e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciaram que a MotoE, categoria de máquinas totalmente elétricas na qual corre o brasileiro Eric Granado, entrará em hiato no final da temporada de 2025.

Leia também:

Os organizadores citaram o fracasso da MotoE em "ganhar tração suficiente sem a nossa base de fãs" e o limitado "desenvolvimento do mercado de motocicletas elétricas de alto desempenho" como os principais motivos por trás da decisão.

Nenhum cronograma foi fornecido para um possível retorno, com os organizadores afirmando apenas que "a MotoE será reconsiderado caso a relevância das motocicletas elétricas - ou qualquer outra tecnologia alternativa sustentável - aumente no futuro".

O anúncio foi feito na sexta-feira (11), antes da penúltima rodada do campeonato, neste fim de semana, em Misano, sem que fosse dado um prazo para um possível retorno.

"A MotoE proporcionou uma ação incrível na pista e coroou campeões e vencedores, desempenhando um papel valioso na missão da MotoGP de inovar, sem medo, e nunca se esquivar de encenar algo novo", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna.

"À medida que nos esforçamos continuamente para inovar dentro e fora da pista, devemos igualmente não ter medo de ouvir nossa base de fãs e os novos públicos com os quais buscamos nos conectar, e observar o desenvolvimento do mercado". 

Hector Garzo, Dynavolt Intact GP MotoE, Mattia Casadei, LCR E-Team

Hector Garzo, Dynavolt Intact GP MotoE, Mattia Casadei, LCR E-Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ao fazer isso, juntamente com a FIM, decidimos que é o momento certo para colocar a MotoE em um hiato no final desta temporada. Gostaríamos de agradecer a todos os pilotos e equipes, à Ducati, aos nossos parceiros e a todos os funcionários que tornaram a MotoE uma realidade desde a sua criação em 2019. Obrigado por se juntar a nós nesta valiosa jornada".

A MotoE foi lançada em 2019, com corridas realizadas nos finais de semana de corridas selecionadas do MotoGP. Ele enfrentou um grande revés pouco antes de seu início, depois que todas as motos foram destruídas em um incêndio no teste de Jerez.

A empresa italiana Energica foi inicialmente a fornecedora oficial de motocicletas da série, antes da Ducati assumir o controle em 2023, o mesmo ano em que foi elevada ao status de campeonato mundial.

Enquanto a MotoE está sendo colocada em pausa no próximo ano, a MotoGP receberá simultaneamente uma nova categoria de apoio na forma da Harley Davidson Bagger World Cup.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Rachit Thukral MotoGP MotoE
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

Principais comentários
Rachit Thukral
Mais de
Rachit Thukral
MotoGP: Venda da Tech3 a grupo liderado por Gunther Steiner é oficializada

MotoGP: Venda da Tech3 a grupo liderado por Gunther Steiner é oficializada

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Venda da Tech3 a grupo liderado por Gunther Steiner é oficializada
MotoGP: Pramac Yamaha confirma renovação com Miller para 2026

MotoGP: Pramac Yamaha confirma renovação com Miller para 2026

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Pramac Yamaha confirma renovação com Miller para 2026
MotoGP: VR46 Ducati renova com Morbidelli para temporada 2026

MotoGP: VR46 Ducati renova com Morbidelli para temporada 2026

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: VR46 Ducati renova com Morbidelli para temporada 2026

Últimas notícias

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MGP MotoGP
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros