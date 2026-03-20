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Quartararo passou direto para o Q2 ao terminar o TL2 em oitavo

Livia Veiga Guilherme Longo
Publicado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Depois do primeiro dia de treinos da MotoGP em Goiânia, os pilotos da Yamaha receberam uma brisa de esperança, principalmente porque Fabio Quartararo conseguiu garantir a ida direta para o Q2 ao terminar em sétimo no TL2.

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Álex Rins destacou a rápida adaptação ao traçado que coloca o Brasil de volta no calendário da categoria e o bom ritmo da moto, mesmo em condições climáticas instáveis.

"A pista é muito boa. Eu realmente gostei do traçado. No TL1 consegui ser bem rápido desde o começo. Então, no fim, foi bem positivo. A equipe sugeriu colocar um jogo de pneus slick para ter um pouco de informação, porque a previsão do tempo não era muito boa para a tarde", afirmou o espanhol à mídia após a sessão.

Apesar da incerteza em relação ao clima, o desempenho consistente ao longo do dia reforça a competitividade da Yamaha em Goiânia. Em condições mistas, a equipe conseguiu se manter próxima dos primeiros colocados, indicando um bom acerto inicial.

Rins também apontou que o conjunto da Yamaha parece se encaixar bem com o circuito brasileiro, o que pode abrir espaço para um resultado sólido ao longo do fim de semana.

"Não estamos indo mal. Quer dizer, é verdade que o Toprak [Razgatlioglu] foi bem rápido, terminou em terceiro. O Fabio [Quartararo], sinceramente, fez só uma volta e graças a isso conseguiu entrar no Q2, porque antes dessa volta rápida ele estava tendo um pouco de dificuldade. Mas sim, o Jack, eu, o Quartararo, ficamos bem próximos. Então parece que esse traçado se encaixa bem para nós, para a Yamaha. Vamos ver as chances que teremos amanhã".

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