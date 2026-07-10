O Rio de Janeiro surgiu como o principal candidato para sediar o evento de lançamento da temporada 2027 da MotoGP, onde se espera que sejam apresentadas as novas motos de 850cc do campeonato mundial, apurou o Motorsport.com.

A 'Cidade Maravilhosa' era uma das opções consideradas pelo MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), detentor dos direitos comerciais do campeonato mundial, como sucessora de Kuala Lumpur, que sediou a edição de 2026 do evento.

Entre as várias alternativas exploradas, Miami surgiu inicialmente como uma forte candidata, especialmente devido à ambição dos proprietários do campeonato de expandir sua presença nos Estados Unidos.

No entanto, o Motorsport.com apurou que a cidade do Rio de Janeiro tornou-se, nos últimos dias, a principal candidata a sediar o evento que dará início oficial à campanha de 2027.

Embora os acordos com os promotores locais ainda não tenham sido finalizados, várias equipes da MotoGP já esperam viajar para o Brasil no início do próximo ano.

O evento marcaria a terceira edição do lançamento coletivo da temporada da MotoGP, após a cerimônia inaugural antes da temporada de 2024 em Bangkok e o evento deste ano em Kuala Lumpur.

Singapura havia sido inicialmente o destino preferido para o lançamento de 2026, mas obstáculos logísticos levaram os organizadores a manter o evento na capital da Malásia, onde os testes de pré-temporada tiveram início logo em seguida.

Do ponto de vista comercial, o Rio de Janeiro representa uma escolha lógica, especialmente após o retorno da MotoGP ao Brasil no ano passado, com o GP do Brasil em Goiânia, e a promoção de Diogo Moreira para a categoria rainha.

Ao mesmo tempo, isso representa um desafio logístico significativo para as equipes durante um dos períodos mais movimentados do ano, quando as agendas deixam pouco espaço para flexibilidade.

Embora a data exata ainda não tenha sido determinada, o Motorsport.com apurou que o plano preferido da MotoGP SEG é realizar o evento o mais cedo possível, antes do primeiro teste de pré-temporada em Sepang, marcado para a última semana de janeiro.

Isso exigiria que os pilotos interrompessem seus preparativos em janeiro para voar para a América do Sul antes de fazer a longa viagem de volta ao redor do mundo até a Malásia apenas alguns dias depois.

Nesse cenário, as equipes precisariam enviar seus protótipos para o Brasil com bastante antecedência, seguidos pelos técnicos necessários para preparar e fazer a manutenção das motos. Os pilotos e a 'alta cúpula' da categoria e das fabricantes chegariam por último.

Uma das maiores complicações seria encaixar o lançamento individual de cada fabricante em um calendário já lotado. Essas apresentações independentes continuam sendo de grande valor para os patrocinadores, pois permitem que as equipes desfrutem de exposição exclusiva na mídia, em vez de dividirem os holofotes com seus rivais.

O calendário continuaria igualmente lotado mesmo que o lançamento coletivo fosse realizado após os dois testes de pré-temporada e antes da etapa de abertura da temporada 2027, que deve ocorrer no primeiro fim de semana de março, provavelmente na Tailândia.

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