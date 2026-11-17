A Honda afirma que as motos de 850cc da próxima geração da MotoGP permanecerão relativamente próximas das atuais, de 1000cc, com a perda de potência do motor sendo em grande parte compensada por ganhos em outras áreas.

Enquanto os fabricantes continuam se preparando para a nova era da MotoGP sem acesso para imprensa e público, informações do teste da Áustria em setembro sugerem que pode não haver uma queda significativa de desempenho.

Segundo relatos, Diogo Moreira registrou uma volta de 1m28s4 no Red Bull Ring, apenas meio segundo atrás da volta da pole de Jorge Martín com a Aprilia de fábrica durante o GP da Áustria.

Esses números contrastam com as expectativas em torno da era das 850cc, a qual terá capacidade reduzida do motor, proibição dos dispositivos de ajuste de altura e restrições aerodinâmicas mais rígidas. Combinados, esses fatores criariam perdas significativas de desempenho.

No entanto, o ritmo inicial das novas motos não surpreendeu o diretor técnico da Honda, Romano Albesiano. Para ele, a potência do motor é agora a única área importante em que as motos de 850cc ficam atrás de suas antecessoras.

“A simulação já mostrava que a diferença no tempo de volta não é enorme”, disse ele ao Motorsport.com. “O que não é enorme, mas é grande, é a diferença na velocidade máxima. Há alguma diferença no tempo de volta, especialmente em circuitos onde a potência média é alta, mas não tanto”.

Romano Albessiano, Technical Director of HRC Honda Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Albesiano reconheceu que a mudança para motores de menor cilindrada terá um efeito prejudicial no desempenho em reta, como pretendiam os responsáveis pelas regras ao elaborar o novo regulamento.

No entanto, o italiano acredita que os engenheiros conseguirão recuperar parte do desempenho perdido em outras áreas, inclusive por meio de um foco em melhorar o fluxo de ar ao redor da moto.

“As 850cc terão muito menos potência, mas a potência na moto é usada em uma parte relativamente curta do circuito”, explicou. “O restante é frenagem, contorno de curvas e aceleração, partes em que você não está limitado pelo motor. Nessa área a evolução continua, e é por isso que provavelmente, talvez em alguns anos, as 850cc possam ser tão rápidas quanto as 1000cc em termos de tempo de volta".

Questionado sobre como as motos de 850cc se comparam com as atuais de 1000cc nas curvas, Albesiano acrescentou: “No momento, muito próximas".

Embora admita que as motos de 850cc continuarão com uma desvantagem nas retas no início do ciclo do regulamento, Albesiano acredita que anos de desenvolvimento permitirão aos engenheiros eventualmente acabar com a diferença para os protótipos atuais.

“Em termos de velocidade máxima, o tempo que você ganha nas retas com as 1000cc é claro. Você precisa recuperar com as 850cc e no momento não é fácil”, disse ele.

“Provavelmente no futuro, com a evolução geral da moto, a velocidade em curva aumentará e a frenagem e a potência irão melhorar. Com isso, atingirão o mesmo nível das 1000cc", concluiu.

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