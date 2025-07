O fim de semana da MotoGP em Sachsenring deu à Aprilia uma boa confirmação do crescimento que teve nas últimas corridas, mas também deixou o fabricante baseado em Noale com um gosto ruim na boca. Marco Bezzecchi conseguiu colocar a RS-GP na primeira fila pela primeira vez nesta temporada e, na sprint, sob chuva, liderou 14 das 15 voltas, cedendo apenas no último suspiro ao retorno de Marc Márquez.

No domingo as coisas pareciam estar bem novamente, com Bezzechi no terceiro lugar por longos trechos e até mesmo herdando o P2 após a queda de Fabio Di Giannantonio. Infelizmente, porém, a corrida também terminou para ele algumas voltas depois, na rota de fuga da curva 1, que traiu vários pilotos.

Chegar perto do quarto pódio consecutivo, no entanto, deve ser um enorme impulso de confiança para a Aprilia, que poderá receber de volta Jorge Martín em Brno, finalmente pronto para retornar depois de perder dez das primeiras onze corridas da temporada devido a três lesões diferentes.

"Eu confirmo que ele estará de volta em Brno. Quando você tem dois pilotos na frente, acho que nosso desempenho vai melhorar, e ainda mais o de Marco, se possível. Acho que Marco realmente tem a moto na mão hoje, mas não tem uma referência na frente da qual possa se apoiar", disse o CEO do departamento de corrida Massimo Rivola a Sky Sport MotoGP, quando perguntado sobre o retorno iminente do piloto de Madri.

"Com o Jorge teremos que ser bons em segurá-lo um pouco nas primeiras corridas. Acho que ele precisa de pelo menos três provas para se ajustar, depois espero vê-lo na frente com o Marco, veremos o que será. Mas acredito que a segunda metade da temporada da Aprilia será muito interessante", acrescentou.

Se no Catar o atual campeão da MotoGP foi obrigado a retornar "às cegas", desta vez ele pôde aproveitar uma nova exceção no regulamento, que permite um dia de testes aos pilotos titulares que voltam após uma longa lesão.

"Tenho que dizer que estou muito feliz com o teste que foi feito. O caso de Jorge é extremo, no teste de Misano passamos praticamente um dia fazendo a ergonomia e consertando tudo para que ele se sentisse confortável. E acho que ninguém está em uma condição tão crítica quanto ele", explicou Rivola.

"Mas o teste foi positivo tanto por essas coisas quanto pela forma como o vimos fisicamente, muito melhor do que no Catar. Tenho que dizer que o vimos com um sorriso no rosto, não só porque ele está de volta à moto e claramente sentiu falta da MotoGP, mas também porque o vimos confortável na RS-GP25 e, claramente, estou muito otimista", disse.

Quando questionado sobre como o retorno de 'Martinator' será tratado, se o equilíbrio dentro da garagem mudará ou se Bezzecchi continuará sendo a força motriz da equipe, respondeu: "Com certeza Marco é uma referência. Não existe primeira ou segunda pilotagem, quem fala é o cronômetro e a classificação. Portanto, não gosto de falar sobre primeiro ou segundo piloto. É claro que Jorge terá mais dificuldade no início porque lhe falta experiência, mas espero que ele alcance o Marco o mais rápido possível, porque a partir daí eles vão se puxar."

"Até hoje, Marco estava sozinho, Sava (piloto de testes Lorenzo Savadori) fez um ótimo trabalho, mas mal posso esperar para que eles estejam próximos um do outro, porque continuamos a nos desenvolver incansavelmente. Apesar do acidente de hoje, não estamos nos abatendo porque a fome de vitórias é muito grande", concluiu.

