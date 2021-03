MotoGP: Rossi diz que pneus estavam "sob muito stress" no Catar

A atuação de Valentino Rossi na etapa de abertura da temporada de 2021 da MotoGP ficou definitivamente abaixo das expectativas. Depois de algumas voltas no GP do Catar, o piloto sofreu uma queda brusca do pneu traseiro e terminou em 12º lugar.

Depois do quarto lugar na classificação para o GP do Catar, as expectativas para a corrida eram grandes para o italiano, mas novamente as coisas não correram exatamente como ele esperava. O"The Doctor" conseguiu se manter no pelotão da frente apenas algumas voltas, antes de sofrer uma queda brusca no pneu traseiro.

“Certamente esperávamos mais, especialmente depois da classificação. Na corrida, eu realmente lutei: depois de algumas voltas tive um problema com o pneu traseiro. É algo que já tinha acontecido comigo na sexta-feira. Estou certo, o pneu está sob muito stress", explicou Valentino.

"Esperávamos ter menos dificuldade hoje, pois foi uma temperatura mais baixa, mas infelizmente a sensação foi semelhante. Infelizmente isso me fez perder posições e não foi a corrida que eu esperava", acrescentou.

Por isso, o piloto avaliou durante o final de semana a possibilidade de usar um pneu diferente do macio, mas os tempos nas corridas longas inviabilizaram: “Ontem também experimentei o duro na traseira, justamente porque tivemos este problema com o macio na sexta-feira, mas com o duro não fomos rápidos o suficiente, então fomos confrontados com uma escolha forçada. "

A movimentação para esse fim de semana, dado que irão correr no Catar novamente, já começaram: "Tivemos uma longa reunião, conversamos muito. Expliquei os meus sentimentos e agora vamos tentar fazer algo para resolver a situação e tentar ser mais forte."

Rossi viu com bons olhos a vitória de Maverick Viñales no GP de abertura de 2021, visto que poderia ajudá-los a evoluir.

“Maverick fez uma corrida fantástica e é positivo que uma Yamaha que venceu. Ele está seguindo um caminho de definição diferente do nosso e isso parece estar funcionando muito bem. Pode nos ajudar a tentar melhorar na próxima semana", concluiu.

