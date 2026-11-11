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MotoGP - Rossi lança nova autobiografia e 'reabre ferida' de 2015: "Márquez lutou para que eu perdesse"

Italiano disse manter a opinião da época, ressaltando ainda que se arrepende de quanta atenção é dedicada ao título que perdeu em vez dos que ganhou

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
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Valentino Rossi celebrates Fabio Di'Giannantonio taking victory

Prestes a publicar uma nova autobiografia, Valentino Rossi voltou a abordar a polêmica da temporada de 2015 da MotoGP com Marc Márquez, entendendo que o espanhol se intrometeu na sua luta pelo título contra Jorge Lorenzo. 

Leia também:

O italiano já publicou um livro sobre a própria carreira quando ainda estava no auge da sua vida desportiva, mas uma nova obra foi lançada nesta terça-feira (10), intitulada "La Mia Storia" (A Minha História, em português), abordando diferentes capítulos da vida do multicampeão. 

Embora já tenham passado 11 anos desde o ocorrido, o que aconteceu no GP da Malásia de 2015 continua sendo uma 'pedra no sapato' de Rossi. Ele disputava o décimo título da carreira contra Lorenzo e, em Sepang, acusou Márquez, com quem já tinha se envolvido em episódios polêmicos na Argentina e em Assen naquele ano, de conspirar para que um espanhol vencesse o campeonato. 

Márquez respondeu disputando na corrida, em uma batalha que culminou no famoso "chute" do italiano, por entender que o objetivo do espanhol, que já não estava na luta pelo título, era única e exclusivamente fazê-lo perder. Rossi foi punido pela ocorrência, sendo obrigado a largar do fundo do grid na etapa seguinte, a última prova do campeonato em Valência. 

A corrida bateu recordes de audiência em todo o mundo e coroou Lorenzo como campeão, com Rossi acusando Márquez de 'biscotto', um suposto acordo de não atacar Lorenzo e impedir que o título fosse para o italiano. 

No último domingo, Rossi visitou o programa 'Che tempo che fa' da RAI, televisão pública italiana, para apresentar o novo livro. Inevitavelmente, o entrevistador perguntou-lhe sobre o que aconteceu em 2015 e Rossi disse manter a opinião da época, ressaltando ainda que se arrepende de quanta atenção é dedicada ao título que perdeu em vez dos que ganhou. 

"Todos temos os nossos limites. Alguns mais baixos, outros mais altos, mas a história de 2015 me enfurece ainda mais porque Márquez não brigava pelo campeonato, lutávamos eu e Lorenzo. Ele só lutava para me fazer perder. E, no fim, conseguiu", começou.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Isso é algo que nunca desaparece, ainda dói. Passaram mais de 10 anos, mas o meu sentimento, meu estado mental quando penso nisso, continua o mesmo daquela noite em Valência. E isso me preocupa um pouco" continuou, rindo. 

"Muitas vezes me olho no espelho e digo a mim mesmo: "Não foque no título que foi perdido, pense mais no que venceu", mas assim é o esporte. Perder dói mais". 

Mas Rossi também falou do presente, comentando sobre o desempenho dos pilotos que passaram pela Academia VR46 e que estão na MotoGP, começando por Marco Bezzechi.

O italiano começou o ano como um dos favoritos ao título, chegando a impôr uma vantagem de 102 pontos sobre Marc Márquez, mas perdeu espaço ao longo do ano e muito provavelmente verá o espanhol conquistar o décimo título mundial. Ele ocupa a terceira posição no campeonato, atrás ainda de Jorge Martín

"Bezzecchi está se saindo bem, porque venceu [o GP do Catar], mas está um pouco desiludido porque este ano tinha a oportunidade de ganhar o Mundial, tinha a velocidade, mas cometeu erros demais. Muito provavelmente não o ganhará", avaliou. 

Rossi ainda falou de Pecco Bagnaia, que lesionou o pé em Losail e deixará a Ducati no fim desta temporada, depois de dois anos muito complicados: "Quando se machuca um pé e tem duas fraturas, como é o caso dele, você obviamente não está bem. Mas vendo como foi o acidente [uma queda após um toque de Fermín Aldeguer], poderia ter sido muito pior".

Por último, abordou a atuação de um amigo da Academia, Andrea Kimi Antonelli, recém-coroado campeão de F1: "Kimi? Espetacular. É emocionante ter um piloto italiano que, depois de 70 anos, nos faz muito felizes com um título. Há muitos pilotos italianos no Mundial de Motociclismo, mas não na F1. Sempre tentei perceber o porquê. Kimi veio aqui por nós, os fãs. Conheço-o há alguns anos, é uma pessoa fantástica, muito divertido. É um campeão", concluiu.

TRETA Márquez x Bezzechi: Fausto analisa | BRIGA POR TÍTULO SEGUE, Martín SE SUPERA, Diogo sofre e +

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