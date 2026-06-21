Valentino Rossi, mentor de Marco Bezzecchi, foi mais um a se pronunciar sobre a agressão cometida pelo italiano a um fiscal de pista na corrida sprint do GP da República Tcheca de MotoGP. Por mais que o 'Doutor' acredite que seu pupilo tenha cometido um erro, ele questiona a gravidade da punição dada pelos comissários.

Ao abandonar a corrida sprint de Brno, Bezzecchi deu dois tapas na cara de um fiscal de pista que, ao tentar levantar sua moto para tirá-la da brita, acabou acertando o limitador. Como consequência, o italiano foi suspenso do GP deste domingo.

A Aprilia tentou recorrer da decisão, mas sem sucesso. E nste domingo,o próprio Bezzecchi foi ao posto dos fiscais, para pedir desculpas pessoalmente. O CEO da marca italiana, Massimo Rivola, explicou que protestou contra a sanção porque ela lhes parecia desmedida, mas disse ainda que o comportamento de Bezzechi é "intolerável".

Mas, antes da corrida de domingo, na qual Bezzecchi acabou por não participar, quem se pronunciou sobre o ocorrido foi o seu mentor Valentino Rossi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

O multicampeão, que este fim de semana estava presente em Brno, deu a sua opinião sobre o que o seu pupilo fez para a transmissão internacional: "Acho que Marco cometeu um erro, mas, sinceramente, não esperava que não pudesse correr. Mas é assim", disse.

Vale ressaltar que o fiscal agredido por Bezzecchi deu uma entrevista neste domingo à TNT Sports, responsável pela transmissão da MotoGP no Reino Unido.

"Sim, estou bem. Naquele momento fiquei em choque. Quando o vídeo espalhou e o mundo inteiro viu, fiquei realmente decepcionado, porque é algo completamente novo para mim", disse.

"Ele certamente estava irritado e eu compreendo a situação, porque ele caiu. Então eu fiz o meu trabalho, fui até a moto e levantei-a. Puxei a embreagem e tentei endireitá-la porque ainda estava ligada, mas a moto começou a se mexer. Então quis pará-la novamente, e ela disparou. Provavelmente pensou que eu o tivesse feito de propósito. Mas foi um acidente, e depois todos viram o que aconteceu".

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