MotoGP: Rossi se vê no grupo dos pilotos "fortes" para 2021

Neste final de semana, Valentino Rossi dará o pontapé inicial para a sua 26ª temporada no Mundial de Motovelocidade, e o 22º ano na categoria rainha. E mesmo em um novo capítulo de sua trajetória, correndo pela primeira vez em uma equipe satélite na MotoGP, a Petronas Yamaha SRT, o multicampeão ainda se vê como um dos pilotos mais fortes do grid.

O italiano, que estrou com apenas 17 anos no Mundial, chega em 2022 com 42 nas costas, no momento em que deixa de correr pela equipe oficial da Yamaha pela primeira vez após 16 anos, mesmo tendo ainda todo o apoio da montadora japonesa.

Nove vezes campeão mundial, Rossi não vence uma prova na MotoGP desde o GP da Holanda de 2017 e não conquista um título desde 2009, mas a vontade e a motivação do "doutor" segue o mesmo, sem perder força frente a nenhuma barreira. O piloto se vê preparado e no nível dos pilotos mais fortes do grid no início desta nova temporada.

"Após os testes do Catar, me sinto muito forte e o equilíbrio da moto é bom", disse Rossi na prévia do GP do Catar, que será realizado neste final de semana.

"Conquistei minha melhor volta neste circuito, e isso é algo importante e positivo. Acredito que temos muitos pilotos em diferentes motos que também são fortes, mas definitivamente estamos no mesmo grupo que eles".

"Nosso ritmo de corrida parece ser bom, então sinto que estamos prontos para começar a temporada no Catar neste fim de semana".

Para Rossi, a mudança da Yamaha para a Petronas, que inicialmente não lhe parecia muito interessante, pode se converter em um fator que o ajude a ser mais competitivo.

"Há um ambiente muito bom na equipe, trabalhamos bem e a direção é a correta. Estou empolgado para começar a temporada do melhor modo possível".

