Carlos Ezpeleta, vice-CEO da MotoGP, destacou a “normalidade” com que foi realizado o GP do Catar, embora tenha reconhecido a necessidade de aprender com os erros cometidos na área da comunicação, especialmente com os pilotos. No entanto, ele apontou que o "ruído" em torno da realização da etapa foi desnecessário e expôs a categoria.

A MotoGP recebeu uma enxurrada de críticas por sua teimosia em manter o GP do Catar no calendário, mobilizando todo o paddock mundial para o Oriente Médio, uma região imersa em um conflito bélico desde o início do ano, embora o evento tenha sido realizado com normalidade.

A tensão foi aumentando ao longo do último mês, à medida que se aproximava a data do evento em Losail, inicialmente programado para meados de abril e que foi adiado devido à guerra.

A divergência entre a maioria dos pilotos, relutantes em viajar para o Catar, e as equipes e a organização atingiu seu ponto de maior tensão na Malásia, onde os pilotos chegaram a apresentar um ultimato que não cumpriram, ao serem alertados sobre as sanções — econômicas e esportivas — às quais se expunham caso não cumprissem suas obrigações contratuais com o promotor.

A decisão da Yamaha de não autorizar seus funcionários a viajar agravou ainda mais um clima que, uma vez em Doha, voltou à normalidade absoluta, com exceção do aumento dos controles nos acessos ao circuito.

Neste domingo, o vice-CEO da promotora do Mundial MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), participou de uma mesa redonda com os poucos jornalistas que se deslocaram até Losail, entre os quais estava o Motorsport.com.

A todos eles, ele garantiu — assim como havia repetido nas semanas anteriores tanto aos pilotos quanto a todos que o questionaram — que correr era seguro, a julgar pelos compromissos assumidos pelo governo do país: “É claro que tínhamos as máximas garantias para poder vir celebrar o GP. Caso contrário, não estaríamos aqui”.

Apesar de insistir em seu discurso e de sair bem-sucedido de uma situação delicada em termos de imagem, o executivo quis enxergar o lado positivo do ocorrido, para tentar evitar tanto desgaste caso um cenário semelhante se repita no futuro.

“É verdade que ficamos mais expostos do que outros esportes que também estiveram nesta região, e isso ocorreu devido ao ruído que houve".

"É algo que precisamos controlar no futuro. Digo isso com toda a clareza. Existem outros esportes que vieram, mas não causaram tanto alvoroço. Certamente precisamos trabalhar melhor com as equipes e com os pilotos”, acrescentou Ezpeleta.

Carlos Ezpeleta considera que a MotoGP deve trabalhar para melhorar a comunicação com os pilotos Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Com o GP da Malásia em andamento, o espanhol esteve em Doha, onde participou de uma conferência e, além disso, se reuniu com as autoridades locais, que se comprometeram a assumir toda a responsabilidade e os custos decorrentes de uma eventual escalada da instabilidade na região.

“Tínhamos todas as garantias do governo local, do promotor, etc., de que o evento poderia ser realizado com segurança. Com planos de contingência preparados caso algo acontecesse. Portanto, fizemos todo o trabalho que precisava ser feito, exceto, certamente, no que diz respeito à comunicação com as equipes. Com tudo se aprende, e tentaremos fazer melhor no futuro”, destacou.

Depois de passar quase uma semana em Doha, levando sua vida normalmente, a maior plataforma de críticas veio de certos perfis nas redes sociais. “Certamente aqueles que estiveram aqui nestes dias podem responder a essa pergunta. É impossível identificar em que aspectos este Catar é diferente do de um ou dois anos atrás".

"Claramente, no circuito, todos os protocolos de segurança foram reforçados, em parte devido ao alvoroço que ocorreu. Também por causa das nossas exigências e das das equipes".

"Mas, fora isso, não houve nenhuma diferença em relação aos anos anteriores. Viu-se até mais gente e mais famílias em determinadas áreas. Acreditamos que foi um fim de semana totalmente normal”, ressaltou.

Um dos grupos que mais pressionou para que este GP não fosse realizado foi o dos pilotos, um dos pilares do campeonato. No entanto, para Ezpeleta, não haverá um antes e um depois dessa confusão.

“Os pilotos sempre foram os protagonistas da MotoGP, e continuarão sendo. Fazemos uma autoavaliação de tudo: há coisas que nós mesmos teremos que melhorar, coisas que as equipes terão que melhorar e outras que os pilotos deverão melhorar. Está claro que, devido ao alvoroço que se criou em torno do evento, nos expusemos de forma desnecessária. E é isso que precisamos corrigir”, acrescentou o diretor da MGPSE.

No entanto, Carlos Ezpeleta preferiu não se pronunciar quando questionado sobre que tipo de punição aguarda a Yamaha por ter decidido, de forma unilateral, não participar da prova.

“Trata-se de um contrato comercial que não podemos discutir publicamente. Conversaremos com a Yamaha e, a partir daí, se for tomada alguma decisão, ela será comunicada. Mas, até o momento, nossa relação com eles é comercial e, como sempre dizemos, na parte esportiva nem queremos estar, nem estamos. Isso é assunto da FIM”, esclareceu, transferindo o poder de aplicar sanções para a Federação, que é quem detém essa competência.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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