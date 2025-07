A relação de Marc Márquez com o circuito de Sachsenring foi ótima desde o início. Em 2010, quando estava correndo na 125cc, o espanhol venceu o GP da Alemanha na classe de entrada pela primeira vez. Essa vitória foi seguida por mais duas na Moto2 e, desde sua estreia na MotoGP em 2013, o espanhol venceu sete vezes sem interrupção na pista alemã até 2019, o ano de seu último título do campeonato mundial.

Mesmo após sua terrível lesão em 2020, Márquez conseguiria realizar uma última 'dança' com a Honda, vencendo em 2021 as corridas em Austin, Emilia Romagna e, é claro, na Alemanha, onde seu primeiro triunfo pós-lesão veio apenas onze meses depois, em 20 de junho de 2021.

Desde então, no entanto, o relacionamento de Marc com Sachsenring esfriou, com sua ausência em 2022 devido a uma lesão, mas, acima de tudo, por causa do que aconteceu no GP da Alemanha de 2023, quando Marc Márquez disse que já era o bastante.

Em 18 de junho, há dois anos, o espanhol finalmente tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses: deixar a Honda um ano antes do fim de seu lucrativo contrato e assinar com a Gresini para poder pilotar uma Ducati, embora em uma equipe privada.

Marc teve aquele fim de semana em Sachsenring, onde caiu cinco vezes, gravado em sua memória como um dos piores de sua carreira. Com o polegar quebrado, o tornozelo direito machucado e o corpo completamente dolorido por causa dos golpes, após o aquecimento ele decidiu não participar da corrida, a sua corrida, a que estava em seu quintal.

Além das cinco quedas, uma das quais foi uma forte batida contra o francês Johann Zarco que estava saindo do pitlane, Marc fez uma defesa que ficou na memória coletiva dos fãs.

200º GP de MotoGP para Márquez

Depois de deixar a Honda, superar a lesão e recuperar o entusiasmo aos comandos da Gresini Ducati GP23, Marc voltou a Sachsenring em 7 de julho de 2024, conquistando um pódio que, neste ano, agora com a equipe de fábrica e no melhor momento de sua carreira, ninguém duvida que conquistará sua 12ª vitória na Alemanha.

Além disso, outra das confluências do fim de semana é que, para Marc, será seu 200º GP na categoria rainha. Já se passaram 12 anos desde sua estreia na MotoGP, em 8 de abril de 2013, no Catar, onde terminou em terceiro lugar; e quase sete anos desde que completou sua 100ª corrida com a Honda, o GP da República Tcheca de 2018, onde também foi terceiro.

A primeira vitória de Marc Márquez na categoria rainha no circuito de Sachsenring. Foto de: Honda

Historicamente, Marc é o nono piloto que mais correu na categoria principal, mas já está a uma distância impressionante do oitavo colocado, Jorge Lorenzo (203). À frente deles, Valentino Rossi tem o maior número de corridas (372), seguido por Aleix Espargaró (255), que continua a aumentar seu número de corridas, Andrea Dovizioso (248) e, entre outros, Dani Pedrosa (219), que pode alcançá-lo, se tudo der certo, na próxima temporada.

73 anos de corridas na Alemanha

O GP da Alemanha é um dos mais tradicionais do calendário da MotoGP, sendo realizado na Alemanha há 73 anos, com a primeira edição datando de 1952. No entanto, Sachsenring nem sempre foi o local do evento.

O primeiro circuito a sediar o evento foi o circuito Solitude, em Stuttgart, onde foi realizado em 1952 e alternado entre 1954 e 1964. Em 1953, a corrida foi transferida para Schottenring, no estado federal de Hesse, mas o perigo do circuito de rua fez com que a corrida das 500 Milhas fosse cancelada e nunca mais voltasse ao calendário.

A lendária pista de Nürburgring no Nordschleife sediou sete corridas entre 1955 e 1974 em sua versão de 20 quilômetros, voltando a sediar corridas do Campeonato Mundial entre 1995 e 1997, pouco antes de o Circuito de Sachsenrig em 1998 se tornar o local permanente do GP da Alemanha. Antes disso, entre 1961 e 1972, o circuito de rua original sediou algumas corridas.

Dani Pedrosa venceu quatro vezes em Sachsenring, a primeira delas em 2007. Foto de: Bridgestone Corporation

Em resumo, Sachsenring foi o local de 38 GPs de MotoGP, doze entre 1961 e 1972 e os 18 restantes entre 1998 e 2024, com exceção de 2020, quando não foi realizado devido à pandemia.

Nesses 38 eventos, Márquez venceu oito, o maior número de vitórias. O segundo maior número de vitórias é de Giacomo Agostini, que venceu seis vezes; quatro vezes foram vencidas por Valentino Rossi, Dani Pedrosa e o lendário Mike Hailwood.

Todos os vencedores do GP da Alemanha em Sachsenring:

2024 Francesco Bagnaia TI Sachsenring Ducati MotoGP™ 2023 Jorge Martín PT Sachsenring Ducati MotoGP™ 2022 Fabio Quartararo FR Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2021 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2019 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2018 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2017 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2016 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2015 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2014 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2013 Marc Márquez PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2012 Daniel Pedrosa PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2011 Daniel Pedrosa PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2010 Daniel Pedrosa PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2009 Valentino Rossi TI Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2008 Casey Stoner EUA Sachsenring Ducati MotoGP™ 2007 Daniel Pedrosa PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2006 Valentino Rossi TI Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2005 Valentino Rossi TI Sachsenring Yamaha MotoGP™ 2004 Max Biaggi TI Sachsenring Honda MotoGP™

2003 Sete Gibernau PT Sachsenring Honda MotoGP™ 2002 Valentino Rossi TI Sachsenring Honda MotoGP™ 2001 Max Biaggi TI Sachsenring Yamaha 500cc 2000 Alex Barros BR Sachsenring Honda 500cc 1999 Kenny Roberts Jr. EUA Sachsenring Suzuki 500cc 1998 Mick Doohan UA Sachsenring Honda 500cc 1972 Giacomo Agostini TI Sachsenring MV Agusta 500cc 1971 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1970 Giacomo Agostini TI Sachsenring MV Agusta 500cc 1969 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1968 Giacomo Agostini IT Sachsenring MV Agusta 500cc 1967 Giacomo Agostini TI Sachsenring MV Agusta 500cc 1966 Franta Stastny MKD Sachsenring Jawa-CZ 500cc 1965 Mike Hailwood REINO UNIDO Sachsenring MV Agusta 500cc 1964 Mike Hailwood REINO UNIDO Sachsenring Desconhecido 500cc 1963 Mike Hailwood REINO UNIDO Sachsenring MZ 500cc 1962 Mike Hailwood REINO UNIDO Sachsenring EMC 500cc 1961 Gary Hocking GAL Sachsenring MV Agusta 500cc

