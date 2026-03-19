MotoGP: Saiba como freios serão exigidos na pista de Goiânia

A MotoGP retorna ao Brasil após mais de duas décadas. Desta vez, porém, a corrida será realizada em Goiânia, em um autódromo inaugurado em 28 de julho de 1974 e que sediou as três primeiras edições do GP do Brasil, de 1987 a 1989, mas apenas para as categorias 250cc e 500cc.

Segundo os técnicos da Brembo, que pelo 11º ano consecutivo trabalham em estreita colaboração com todos da MotoGP, o Autódromo Internacional de Goiânia, com 3,835 km, enquadra-se na categoria de circuitos que exigem bastante dos freios.

Em uma escala de 1 a 6, o traçado obteve um índice de dificuldade de 4, apesar de ter apenas sete pontos de frenagem por volta: três de alta, três de média e um de baixa. Todos os outros, com exceção de um, envolvem desacelerações de pelo menos 1,3 G. Os freios são utilizados por cerca de vinte segundos por volta.

A curva mais difícil

A curva mais desafiadora do Autódromo Internacional Ayrton Senna - para o sistema de frenagem - é a primeira, onde a velocidade cai de 337 km/h para 117 km/h, graças a uma distância de frenagem de 4,4 segundos.

Nesse tempo, as motos da MotoGP percorrem 259 metros enquanto os pilotos aplicam uma força de 5,6 kg na alavanca de freio e experimentam uma desaceleração de 1,5 G. A pressão do sistema de frenagem atinge 12 bar.

A gama de discos

Diogo Moreira estreou na MotoGP com um 13º lugar, a bordo da LCR Honda. Existem inúmeras diferenças em relação à Kalex que utilizava na Moto2, a começar pelos discos: de aço com 300 mm de diâmetro para a categoria intermédia e de carbono com diâmetros de 320, 340 e 355 mm para a categoria principal. No entanto, os discos de 320 mm são utilizados apenas em pistas que não exigem muito das freadas, enquanto os de 355 mm são recomendados para as pistas mais exigentes.

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