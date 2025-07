O GP da Holanda, em Assen, será lembrado por muitos motivos, embora a maioria deles tenha sido apenas vagamente ligada à ação esportiva. Marc Márquez deixou claro que só ele mesmo pode desperdiçar a chance de conquistar o sétimo título da MotoGP , com uma impressionante dobradinha na sprint e no GP. Diogo Moreira deu ao Brasil a primeira vitória na Moto2 e José Antonio Rueda deu mais um passo para conquistar o título da Moto3.

Tudo significativo, mas nada extraordinário, considerando os três pilotos envolvidos. No entanto, na Holanda, houve sem dúvida mais atividade nos escritórios do paddock e nos motorhomes do que na própria pista. A maior agitação, como tem sido o caso nos últimos meses, foi causada pelo conflito em andamento entre Jorge Martín e a Aprilia sobre interpretações diferentes de uma cláusula no contrato que assinaram há pouco mais de um ano. Uma disputa que continua a aumentar e, com a entrada em cena de novos participantes, está tornando cada vez mais improvável a reconciliação entre o atual campeão mundial e a fabricante sediada em Noale, na Itália.

A crise está se desenrolando em dois níveis. Um deles é mais superficial e público, visível por meio de declarações feitas por ambas as partes dentro e fora da pista. O outro envolve advogados e é muito mais protegido de olhares e ouvidos curiosos, muitas vezes vinculado a acordos de confidencialidade. Em Assen, Martín - ainda se recuperando das lesões sofridas no Catar - deu o primeiro passo por meio do empresário, Albert Valera. Ele deu uma série de entrevistas a vários meios de comunicação, incluindo o Motorsport.com, para esclarecer sua interpretação da cláusula de liberação, que, segundo ele, permite que Martín negocie e assine com qualquer outra equipe para a próxima temporada. "A ativação da cláusula significa que Jorge está livre para assinar com quem ele quiser para 2026. A Honda é definitivamente uma opção que estamos considerando", disse Varela.

Essa mensagem, especialmente seu tom, não foi acidental. Era parte de uma estratégia para agitar as coisas e deixar claro, especialmente para a HRC, que o desejo de Martín de ir para a marca japonesa era inabalável. Foi uma declaração de intenções ousada, com o objetivo de provocar uma oferta formal da Honda.

No entanto, o plano se desfez em menos de 24 horas, tempo necessário para que o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, interviesse e colocasse um freio na rota aberta pelo atual campeão. Assim como Valera no dia anterior, Ezpeleta também apareceu em frente às câmeras dos parceiros de transmissão da MotoGP e emitiu um aviso severo: "Como Dorna, MSMA (associação dos fabricantes) e IRTA (associação das equipes), não podemos permitir a inscrição de nenhum piloto no campeonato que não esteja livre - seja declarado assim por um juiz ou por acordo mútuo entre ambas as partes. A Aprilia diz que tem um contrato válido com Martín, enquanto seu representante afirma que ele está livre. Para que possamos aceitar isso, ambas as partes devem concordar ou um juiz deve decidir sobre o assunto".

Albert Valera, gerente da Riders e dos jogadores de futebol, fala com Massimo Rivola, diretor esportivo da Aprilia Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

O Motorsport.com entende que a recente aquisição da Dorna pela Liberty Media influenciou a decisão de Ezpeleta de intervir e restaurar a ordem.

A Aprilia aproveitou a oportunidade para enfatizar que as palavras do promotor legitimaram sua posição. "Nossa intenção era permanecer neutros, mas as declarações de Carmelo nos convidam a tomar uma posição. Ele foi muito claro: ninguém pode assinar com outra marca se ainda tiver um contrato em vigor", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing.

O novo elemento nas observações de Rivola foi o primeiro reconhecimento de uma possível resolução que poderia ver Martín deixando a Aprilia em 2026: "Nossa prioridade é manter o piloto. Se isso não for possível, ou nos sentamos e chegamos a um acordo ou vamos ao tribunal".

Em meio a tudo isso, Alberto Puig, chefe de equipe da Honda, também entrou em cena para enfatizar que a HRC lida com pilotos, não com fabricantes, e que Martín - por meio de seu agente - disse a eles que está livre para se comprometer para 2026. "Não nos envolvemos em situações em que um piloto tem contrato com outra marca. Mas se ele diz que está livre, então deve estar. A Honda fala com os pilotos, não com as fábricas. Se acharmos que precisamos falar com Martín, nós o faremos - e seguiremos o que ele nos disser", disse Puig.

Nesse ponto, tudo se resume ao momento certo e a Aprilia está em vantagem. Dada a escalada das tensões, é difícil imaginar Martín pilotando a RS-GP no próximo ano. Esse cenário seria mais problemático para a Aprilia do que para o piloto, que seria forçado a correr em uma moto contra sua vontade - potencialmente prejudicando a imagem da marca. No entanto, isso não necessariamente coloca a empresa italiana em desvantagem.

Martín quer resolver a situação rapidamente, mas o caminho legal está longe de ser rápido. O fato de o julgamento ocorrer na Itália preocupa Martín, tanto pela possível influência do Grupo Piaggio quanto pelos prazos envolvidos: ganhar um processo legal para ser liberado em meados de 2026 seria de pouca utilidade.

Jorge Martin, evento da Aprilia em Misano Foto de: Aprilia Racing

A alternativa é chegar a um acordo financeiro na forma de indenização. O Motorsport.com entende que isso já está sendo discutido, embora as posições iniciais ainda estejam muito distantes. Enquanto isso, a Aprilia já está explorando o mercado em busca de um substituto adequado.

A urgência de Martín em assinar com a HRC contrasta fortemente com a abordagem lenta e calculada da Aprilia, que tem plena consciência de que controla como e quando todo o caso será resolvido.

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!