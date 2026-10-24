MotoGP - "Salvamos o dia": Moreira analisa oitavo lugar na sprint da Austrália

Diogo Moreira teve uma manhã complicada no sábado do GP da Austrália de MotoGP, mas conseguiu chegar em nono e depois subir para o oitavo lugar na prova sprint de Phillip Island. O brasileiro da LCR Honda comentou sobre a performance ao longo do dia e as expectativas para a corrida principal.

Moreira conseguiu um 10º lugar no grid do GP da Austrália, mesmo sofrendo com a pista molhada durante o Q2. Na sprint, ganhou e perdeu posições em sequência nas primeiras voltas.

No final, quando estava em 10º, a primeira posição fora da zona de pontos, Diogo conseguiu ultrapassar Iker Lecuona nas últimas curvas da prova curta, passando a linha de chegada em nono. No entanto, uma punição por pressão dos pneus de Ai Ogura fez o brasileiro ganhar mais uma posição e ficar com o oitavo lugar.

"Acho que no fim salvamos o dia" começou Moreira, após a corrida sprint de Phillip Island. "Como sabem, de manhã a classificação foi, digamos que, a minha primeira impressão com a chuva. E no fim não foi tão ruim, assim como o terceiro treino".

"E, na sprint, diria que estamos no limite. Aqui não conseguimos fazer muito mais. Já estamos no limite. O objetivo hoje era apenas terminar a corrida e, nas primeiras voltas eu estava lá [no limite], mas não temos mais [performance] do que isto. Portanto, salvamos o dia e amanhã veremos na chuva".

Questionado se o principal problema de Phillip Island é a aderência dos pneus, Moreira apontou para outro fator: a estabilidade das motos.

"Não, o principal problema aqui é a estabilidade da moto. Move-se muito. Com certeza para todos os pilotos, é da pista. Esses movimentos são normais, mas na nossa situação ainda são maiores. Falando com o Johann [Zarco, companheiro de equipe na LCR] é a mesma coisa, por isso diria que podemos fazer algo diferente na pista molhada. Por isso, amanhã veremos".

"No seco já estamos no limite, como disse antes. E nas condições de chuva acho que temos muito mais margem, para a corrida de amanhã".

"É verdade que esta manhã [terceiro treino] consegui, volta a volta, ganhar essa confiança e não forcei 100%, e o tempo por volta não foi nada ruim. Na classificação, uma volta rápida é super difícil de perceber onde está o limite. Por isso, acho que conseguiremos fazer uma boa corrida amanhã", concluiu.

Colaboração de Oriol Puigdemont

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