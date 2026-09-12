MotoGP: Bezzecchi analisa volta recorde em Misano quase 'arruinada' por Zarco

Marco Bezzecchi foi o grande destaque da classificação da MotoGP na etapa de San Marino. O piloto da Aprilia tornou-se o primeiro da história a registrar um tempo abaixo da marca de 1min30s no circuito de Misano, com com 1:29.982, mas essa volta recorde não foi fácil de alcançar. Ele teve de abortar várias tentativas devido a bandeiras amarelas e foi atrapalhado por Johann Zarco no final do Q2 - e 'cornetou' o colega de grid ao fim da sessão.

A segunda posição do grid ficou com Marc Márquez, que também passou bem perto de quebrar essa barreira, mas cruzou a linha em 1:30.180. Em terceiro, aparece Fermín Aldeguer, com 1:30.350. O brasileiro Diogo Moreira caiu no Q1, em que só avançavam dois, e larga da 15ª colocação.

Falando sobre seu desempenho histórico, Bezzecchi elogiou a equipe após a frustração pelo entrevero com o francês. "Na segunda sequência não consegui uma volta limpa, pois o Zarco arruinou a única que eu tinha. Foi difícil, mas a equipe fez um trabalho maravilhoso e agora o foco está na corrida", disse.

Márquez logo percebeu que não conseguiria competir com o italiano ao ver seu tempo ao retornar aos boxes após as primeiras voltas. Ainda assim, o heptcampeão da Ducati conseguiu garantir sua primeira largada na primeira fila em Misano desde 2017, apesar de já ter conquistado seis vitórias na pista.

"No ano passado, meu ritmo era ligeiramente melhor", reconheceu o espanhol, que apontou a força da Aprilia no circuito, mas não deixou de reconhecer o fator Bezzecchi. "Este ano, ele está muito rápido. A Aprilia é extremamente veloz nas curvas de alta velocidade do setor 3, mas o Marco é quem faz a diferença. Vamos ver se conseguiremos brigar por posições", projetou.

"O objetivo era a primeira fila. Quando vi o tempo de 1min29s dele nos boxes, pensei: 'Adeus pole position, não vou conseguir'. Eu sabia qual era o meu limite. Forcei além do ideal, tentei atacar a 100%, e isso foi suficiente para alcançar o objetivo, mas não para conquistar a primeira colocação", complementou Márquez.

Marc Márquez, rival mais próximo na briga pela pole, admitiu que 'não tinha chances' contra o italiano na sessão. Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Bezzecchi e Márquez têm sido os destaques em voltas rápidas desde o início do fim de semana. Jorge Martín, líder do campeonato, apresenta um bom ritmo de corrida — algo que confirmou com o segundo lugar no TL2 —, mas conseguiu apenas a quinta posição no grid de largada.

O terceiro piloto na primeira fila é Aldeguer. Assim como os dois primeiros, o piloto da Gresini não está em plena forma física, já que só retornou às competições no GP de Aragão. Além disso, ele teve de passar pelo Q1 após enfrentar um problema técnico durante os treinos; nessa sessão, garantiu o segundo lugar e, com isso, pôde disputar o Q2.

"Foi um dia difícil ontem, sinceramente", declarou. "Tive um pouco de azar com um problema técnico na última tentativa de volta rápida. As sensações não estavam perfeitas. Trabalhamos duro ontem à tarde para melhorar essas sensações."

"Hoje conseguimos retomar o caminho certo, com sensações mais ou menos parecidas com as que tivemos em Aragão, aproveitando bem o pneu macio, o que é fundamental aqui. Não sei se meu ritmo é excelente para a corrida, mas é sempre melhor largar em terceiro", adicionou Aldeguer

A corrida sprint da etapa de San Marino na MotoGP está marcada para as 10h no horário de Brasília. De acordo com o weather.com, há previsão de um dia ensolarado, com máxima de 25ºC e mínima de 16ºC. A prova principal será no domingo (13), às 9h. Ambas as sessões serão transmitidas pela ESPN 4 na TV fechada e pelo Disney+ no streaming.

Resultado do Q2 e disputa pela pole do GP de San Marino na MotoGP: Todas as estatísticas Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8 1'29.982 169.153 299 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8 +0.198 1'30.180 0.198 168.782 296 3 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 9 +0.368 1'30.350 0.170 168.464 296

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