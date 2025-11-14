O fim de semana da última etapa da temporada 2025 da MotoGP traz o retorno de dois pilotos ao grid: Jorge Martín e Maverick Viñales. E, para o campeão do ano passado, é preciso tomar todo o cuidado possível nos próximos dias, já que uma nova queda teria consequências desastrosas.

Após receber o ok da equipe médica da MotoGP na quinta-feira, Martín retornou à pista nesta sexta pela primeira vez depois de seu acidente na sprint do GP do Japão, em setembro. Mas o piloto da Aprilia deixou claro que está longe de estar em forma, adotando uma abordagem ultra-segura para a etapa.

Martín até cumpriu sua promessa de quinta-feira - que poderia ter sido interpretada como uma piada - de não tentar uma volta rápida com pneus novos no final do treino. O fracasso em ir direto para o Q2 era, portanto, inevitável, mas fazia parte do plano.

O objetivo principal do campeão mundial é entrar em um ritmo antes do teste de terça-feira em Valência, que dá início à temporada de 2026.

"Não forçar foi a parte mais difícil, porque na verdade me senti muito bem hoje na moto", admitiu ele. "É uma filosofia diferente neste fim de semana, tentar levar isso como um teste não é fácil, porque quando você está com outros pilotos e tem todos os tempos na tela, você quer forçar mais. Mas é muito importante entender que minha condição é ruim e é muito importante não cair. Então, essa é a principal coisa do fim de semana, estou me preparando para o teste, que será o dia importante para nós".

"Não sei, talvez eu esteja a 60% do meu potencial máximo, ou 70%. A questão é que, se eu me acidentar, isso será um problema muito grande para o futuro. Acho que se eu me lesionar novamente, meu corpo não suportará. É isso que meus médicos me dizem. Portanto, tenho de ser muito fácil e suave. E foi isso que eu fiz".

Apesar disso, Martin estava a pouco mais de um segundo do melhor tempo do TL2. Mas, em um grid bem distribuído, isso o colocou à frente apenas de Somkiat Chantra e Nicolò Bulega. Ele destacou a importância do fim de semana para voltar ao ritmo de pilotagem antes de terça-feira.

"Acho que o melhor para mim, para o meu futuro e para os meus objetivos é estar aqui e correr bem. Isso é o mais importante. Com certeza, se eu forçar... e cair, será realmente um desastre. É por isso que preciso ficar calmo e saber qual é a minha meta. Não estou me comparando a nenhum dos outros pilotos. Estou apenas olhando para o meu lado da caixa, o que estamos melhorando, o que precisamos melhorar, e é isso".

"Terça-feira é ainda mais importante do que estar aqui hoje. Portanto, estou apenas passando o fim de semana da maneira mais segura... Não posso prometer que não vou bater porque isso é impossível, mas com certeza não corro nenhum risco que me coloque nessa situação".

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!