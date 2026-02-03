A temporada de 2026 da MotoGP sequer começou, mas o mercado de pilotos para 2027 está pegando fogo, com informações de bastidores de diversas transferências em negociação envolvendo os principais nomes do grid, incluindo o campeão de 2021, Fabio Quartararo.

Segundo apurado pela edição global do Motorsport.com durante o shakedown de Sepang, o francês pode sair da Yamaha no fim de 2026 tendo como destino a Honda, com Jorge Martín sendo o favorito para substituir Quartararo em uma eventual saída.

Na segunda-feira (02), antes do início dos testes de pré-temporada da MotoGP em Sepang, o francês negou que já teria assinado com a Honda: "É uma das equipes com as quais estou conversando. Vou levar o tempo que precisar para tomar a decisão pensando em 2027, mas até hoje não tenho nada assinado. Tenho as pessoas certas ao meu redor", começou.

Mesmo com a negativa de Quartararo, Paolo Pavesio, diretor da Yamaha, admitiu em entrevista ao site oficial da MotoGP que é necessário reflexão após uma parceria que remonta a 2019 e que trouxe grandes sucessos, mas também a recentes anos difíceis.

“Fabio está na Yamaha há sete anos e esta é a oitava temporada de uma longa relação”, observa o diretor executivo . “Sabíamos, e dissemos isso um ao outro antes de fazer uma pausa para o inverno, que este momento era importante e, como ele disse e eu também, estávamos ansiosos para nos sentar à mesa para planejar nosso futuro".

“Espero que haja um futuro, se houver uma vontade comum para isso, caso contrário, seria estúpido, obviamente. Mas também acho que é muito importante fazer um balanço de onde estamos e dessa vontade".

Por seu lado, Quartararo continua a recusar-se a confirmar qualquer coisa, preferindo o humor quando questionado sobre o seu início de ano agitado. “É principalmente graças ao senhor ali!”, brincou Quatararo, referindo-se ao jornalista do Motorsport.com que revelou sua possível ida para a Honda. “Ele solta bombas! É agitado. Para mim e para muitos pilotos, vi que o mercado mudou bastante".

Último ano com a Yamaha para Fabio Quartararo? Foto de: Yamaha

Contratado como diretor técnico para liderar a reinvenção da Yamaha, Max Bartolini sabe muito bem que a M1 ainda não atendeu às expectativas do campeão. E quando questionado se a marca está se preparando para um futuro sem Quartararo, o engenheiro evita a pergunta, admitindo um grande ponto fraco.

“A Yamaha não está se preparando com ou sem Fabio. Precisamos fazer uma moto melhor, claramente”, responde ele .

“Espero que seja com Fabio, mas, de qualquer forma, precisamos fazer uma moto melhor, seja para ele ou para outro piloto. Temos que chegar mais bem preparados, fazer mais desenvolvimento, especialmente com vistas a 2027. De modo geral, temos que nos aproximar e não acho que isso esteja relacionado a um piloto".

Quartararo revelou que discutiu o futuro com vários fabricantes. Pavesio sabe disso, mas ele próprio está insatisfeito com o que conseguiu alcançar nas últimas temporadas com a Yamaha.



“Não sei se ele tem uma oferta da Honda. Sei que neste paddock há 20 pilotos e cinco fabricantes e que todos conversam com todos, especialmente em um momento como este. Como eu disse, estamos fazendo o nosso melhor para criar um pacote Yamaha melhor para nossos pilotos, e se isso convencer Fabio a permanecer conosco, ficarei muito feliz. Mas se Fabio decidir fazer outra coisa, terei que aceitar".

Quartararo sabe que é cortejado pela concorrência, o que considera positivo. “Prefiro estar nessa posição do que não ter um assento para o próximo ano”, reconheceu. “Portanto, isso é totalmente positivo".

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!