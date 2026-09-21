MotoGP - "Se querem copiar a F1, que tirem sprints": Quartararo critica plano de classificação dupla

Como adiantado pelo Motorsport.com na última sexta-feira, a MotoGP planeja introduzir uma segunda sessão de classificação aos fins de semana a partir do ano que vem, de maneira semelhante ao modelo sprint da Fórmula 1.

Desde a criação das provas curtas em 2023, tanto o grid da sprint quanto o da corrida principal é o mesmo, definido em uma mesma classificação, realizada na manhã de sábado.

Enquanto alguns pilotos não quiseram se manifestar até a oficialização da mudança, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia não tiveram problemas para expressar suas opiniões.

"Se a organização quer fazer como na F1, então que tirem várias sprints", ironizou o francês da Yamaha, em referência ao menor número de corridas curtas realizadas na categoria de monopostos. Em 2027, a F1 terá dez fins de semana com sprint. "Nosso programa é muito intenso. O nível de estresse que temos é brutal, e o risco, sobretudo nas largadas, também", acrescentou.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Apesar de ser contra acrescentar mais compromissos a um calendário já muito apertado, Quartararo se mostra resignado, consciente de que as opiniões dos pilotos não são tão valorizadas em relação à organização quanto pode se esperar.

"Já introduziram as sprints sem nos consultarem antes. Nós estamos aqui para correr. Se nos disserem para fazer 22 sprints, fazemos. Se nos disserem para fazer 12, faremos 12. Não somos nós, os pilotos, que decidimos o que deve ser feito", continuou.

Bagnaia seguiu o raciocínio do rival: "O sábado já é um dia muito complicado, temos muito estresse. A melhor solução, caso não queiram que uma sessão de classificação valha para as duas corridas, seria considerar a melhor volta de cada piloto na sprint como referência para formar o grid da corrida longa".

“Não sei qual solução poderia ser adotada, porque não acho que levar a classificação da sprint para sexta-feira seja correto. Mas, ao mesmo tempo, também não acho que acrescentar outra sessão de treinos no sábado seja o ideal. Poderiam reduzir o número de sprints ao longo do ano e, nas corridas que tivessem sprint, acrescentar essa segunda sessão de classificação", concluiu o italiano.

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